Депутаты парламента 17 декабря выслушали отчет по бюджету Социального фонда за 2019 год и прогноз на 2021 год. Заместитель главы Соцфонда Гульнура Джуматаева рассказала, что из-за дефицита бюджета ведомство может пойти на «непопулярные меры».

«Мы предлагаем администрирование, оптимизацию расходов Соцфонда. В прошлом году появилось 47 тысяч граждан вышли на пенсию. Половина из них вышла раньше возраста, это нужно пересмотреть. Иначе число пенсионеров будет только расти», — цитирует Джуматаеву «Тазабек».

По ее словам, в первый раз в истории Соцфонд идет со снижением по страховым взносам на 2 млрд 700 млн сомов. А Налоговая отмечает, что в 2021 году рост будет незначительным.

«На этом фоне снижать ставки тарифов сейчас очень чревато, мы просто не сможем выплатить пенсии завтра. Пока мы будем просить Налоговую работать над улучшением администрирования. Как только администрирование будет лучше — поступление взносов улучшится, тогда мы сможем полноценно осуществить свои реформы по тарифной политике», — пояснила она.

Джуматаева добавила, что в случае если в Соцфонде не будет средств на выплату пенсий в январе 2021 года, то фонд будет просить поддержки у Министерства финансов.

Дефицитный бюджет

О проблемах и дефиците в бюджете страны еще в ноябре говорил глава Министерства финансов Кыялбек Мукашев. Тогда он рассказал, что доходная часть бюджета Кыргызстана за десять месяцев 2020 года вместо ожидаемых 110 млрд сомов дохода составила 88 млрд 320 млн сомов.

При этом, Мукашев добавил, что государство выполнит все свои социальные обязательства по выплатам без сбоев.