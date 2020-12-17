И.о. премьер-министра Артем Новиков с конца ноября объездил почти все регионы Кыргызстана. В них он проверял, как на приграничных КПП внедряется единая информационная система «Сводный пост».

По итогам его выездов, произошла значительная кадровая перестановка в министерстве транспорта и таможенной службе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кто понес ответственность?

Минтранс:

Уволен начальник Чуйского управления Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля. Причина увольнения — неоднократное неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей.

Понижен в должности начальник пункта весогабаритного контроля «Иркештам» — его перевели на другую должность.

Переведены на другие места также и 22 сотрудника пунктов транспортного контроля «Ак-Тилек» и «Чалдовар», а также 11 сотрудников пунктов «Чон-Капка» и «Кызыл-Адыр».

Юго-западная таможня:

Понижен в должности начальник пункта пропуска «Кайрагач» при таможне «Баткен» — его перевели на должность инспектора.

Понижен начальник Центра таможенных процессов «Ош», курировавший таможенный контроль в южном регионе — причем на две ступени, а после переведен на должность главного инспектора.

Понижен начальник пункта пропуска «Достук» — тоже на две ступени, после чего переведен старшим инспектором на другой участок работы.

Понижены старшие инспектора «Достука», а также переведены в подразделения сопровождения и дежурную службу.

Кроме этого, сейчас управление внутренних расследований проверяет инцидент в КПП «Достук», а также завершается служебное расследование в отношении налоговиков, курирующих контроль и учет товаров. Пресс-служба правительства обещает сообщить о результатах проверки позже.

Персональная ответственность руководителей

Новиков во время совещания 17 декабря еще раз отметил, что все работы по цифровизации налогового администрирования должны пройти в срок. Иначе, каждый руководитель понесет «персональную ответственность».

И.о. премьер-министра сказал, что 20 декабря текущего года система «Сводный пост» должна быть запущена в пилотном режиме на КПП «Чалдовар — Автодорожный», «Ак-Тилек — Автодорожный» и «Чон-Капка — Автодорожный».

«Недоработанные компоненты этой системы тормозят ее внедрение в полном объеме. Хочу отметить, что автоматизированная система нужна в первую очередь налоговой службе, так как при ее полной реализации коррупционные риски будут ликвидированы, а все собранные средства направлены на пополнение республиканского бюджета», — сказал Новиков.

Он потребовал, чтобы при реализации проекта полностью был исключен человеческий фактор: товаросопроводительные документы не должны заполняться в присутствии ответственных госслужащих, все действия должны проходить на бесконтактной основе.

«Я на 95% уверен, что в настоящее время, даже в случае запуска системы, бумажная волокита будет продолжаться. Необходимо серьезно доработать этот компонент», — подчеркнул и.о. премьер-министра.

Критика без адресата

Во время осмотра КПП «Чалдовар» на границе с Казахстаном в Чуйской области 28 ноября Новиков раскритиковал его сотрудников за плохую работу. В частности, и.о. премьер-министра отметил, что налоговая служба не выполнила свое поручение внедрить с 15 ноября пилотную систему учета товаров.

Он увидел, что оборудования этой системы еще не было установлено, а находилось еще в коробках. Также Новиков отметил, что у разных госорганов разные данные по перемещению товаров через КПП.

Тогда-то он и поручил принять меры в отношении лиц, не выполнивших поставленные задачи и пообещал вернуться для проверки новой системы.

В ответ на замечания Новикова Налоговая заявила, что выполнила свою часть работ в срок, а оборудование системы «Сводный пост» должны были устанавливать другие госорганы. По данным службы, кроме налоговиков, в работе КПП участвуют представители восьми госорганов.

Таможенная служба тоже поспешила перенаправить критику в адрес других ведомств. В ГТС заявили, что с момента вхождения Кыргызстана в ЕАЭС в августе 2015 года на КПП «Чалдовар» был снят таможенный контроль — там нет оборудования для учета товаров.

«Соответственно, критика была направлена не в адрес Государственной таможенной службы, а в адрес других контролирующих органов», — уточнили тогда таможенники.