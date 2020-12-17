Центр глобальной политики 14 декабря опубликовал доклад, в котором обвинил власти Китая в принудительной отправке сотен тысяч этнических уйгуров, казахов и представителей других коренных тюркоязычных народов Синьцзяня на тяжелую работу на хлопковые поля в северо-западной провинции Китая.

По данным исследования, новые свидетельства из документов китайского правительства и сообщений СМИ показывают, что рабочие из этнических меньшинств Синьцзяня вынуждены собирать хлопок вручную «в рамках государственной программы о принудительном труде и схеме “сокращения бедности”».

По мнению исследователей, это может иметь серьезные последствия для поставок хлопка по всему миру.

Согласно исследованию, в 2018 году только три уйгурских региона мобилизовали не менее 570 000 человек для принудительного сбора хлопка. Реальное количество трудящихся этнических меньшинств в Синьцзяне может быть больше на несколько сотен тысяч человек.

«Хлопковые» санкции

Ранее уже было доказано, что этнические меньшинства в Синьцзяне принуждаются к труду на низкоквалифицированном производстве, включая производство текстиля и одежды.

В новом докладе представлены доказательства принуждения, связанного именно со сбором хлопка. Этот вывод важен, так как он затрагивает все цепочки поставок, в которых в качестве сырья используется хлопок из Синьцзяна.

По данным Центра глобальной политики, Синьцзян производит 85% хлопка Китая и 20% всего мирового хлопка.

«Китайские хлопковые изделия, в свою очередь, составляют важную основу для производства одежды во многих других азиатских странах», – отмечают исследователи.

2 декабря 2020 года США официально ввели санкции против «Производственно-строительного корпуса Синьцзяна» (XPCC), отказавшись от его поставок хлопка. Однако, это предприятие производит только треть хлопка, производимого во всем Синьцзяне и лишь 0,4% длинноволокнистого хлопка высочайшего качества.

В этом отчете представлены данные о принудительном труде в отношении всего хлопка, производимого в Синьцзяне.

Проводимая государственная политика значительно увеличила количество этнических меньшинств-сборщиков из местных, заменив ими обычных рабочих, мигрирующих из других регионов Китая.

Несмотря на механизацию, сбор хлопка в Синьцзяне по-прежнему сильно зависит от ручного труда. В 2019 году хлопок на около 70% полей региона собирался вручную.

Особенно это касается высококачественного длинноволокнистого хлопка, выращиваемого преимущественно в уйгурских регионах Синьцзяна – там доля механизированных сборов невысока.

Контроль за меньшинствами

Двух-трехмесячный период интенсивного сбора хлопка теоретически помогает увеличить доходы сельского населения, и потому играет ключевую роль в достижении цели по сокращению бедности.

Эта цель в основном достигаются за счет принудительного перевода рабочей силы.

При этом, увеличение доходов – не единственная цель таких мер. Их ключевое значение – сохранить занятость и наблюдение за этническими меньшинствами.

«Привлечение меньшинств к наемной работе на условиях полного рабочего дня стало главным пунктом государственного проекта принудительной социальной реорганизации», – сообщает исследование.

Заводские рабочих, содержащихся в безопасных поселках с общежитиями, государству легче контролировать, чем скотоводам или фермерам.

«Сбор хлопка – изнурительная и, чаще всего, плохо оплачиваемая работа. Перевод рабочей силы – это принудительная мобилизация, перевод сборщиков в строго контролируемые группы и навязчивое наблюдение на месте со стороны государственных чиновников и сотрудников полиции», – пишет Центр глобальной политики.

По данным исследования, группы государственного надзора контролируют сборщиков, проверяя их «стабильное душевное состояние» и проводя сеансы политической идеологической обработки.

Из-за того, что взрослые трудоспособные люди из этнических меньшинств уезжают на принудительные работы, их дети и пожилые родственники остаются на попечении государства.

Кроме того, некоторые из принужденных рабочих могут быть людьми, освобожденными из концентрационных трудовых лагерей.

В исследовании отмечается, что часть рабочих может быть согласна на такую работу и получение оплаты за свой труд.

Однако, в представленной системе, «где переход от секьюритизации к сокращению бедности является плавным», невозможно определить, где заканчивается согласие населения, и начинается принуждение.

«Службы безопасности»

Китайские СМИ неоднократно публиковали сообщения и фотографии того, как группы из сотен рабочих, одетых в одинаковую рабочую форму, выстраиваются в ряды и садятся в поезда, направляющиеся к месту работы.

Согласно различным источникам, этих рабочих сопровождают госслужащие – по одному чиновнику на каждую группу из 30–50 переведенных рабочих. Далее эти группы делятся на более мелкие (по 10 человек). У них также есть руководители, обеспечивающие микроменеджмент и контроль во время пути и управления на рабочих местах.

К сентябрю 2017 года префектура Хотан создала сеть «сервисных станций» по всему Синьцзяну. В них работают кадры, наблюдающие за прибывающими группами.

Отчет 2019 года объясняет, что должны делать эти «наблюдатели». Некоторые из них действуют как «сотрудники службы безопасности», «инструкторы» и «обслуживающий персонал».

Они должны есть, жить, учиться и работать вместе со сборщиками хлопка, активно проводить идеологическое просвещение рабочих, а также помогать в решении вопросов, связанных с зарплатой или производственными травмами. Согласно отчету, эти кадры «не могут спать» и должны всегда следить за рабочими.

В отчете округа Киемо префектуры Байнгол за 2020 год отмечается, что «надзиратели» организуют ежедневные соревнования по сбору хлопка, чтобы «постоянно мобилизовать энтузиазм и инициативу каждого».

Преследования уйгуров

Министерство иностранных дел Китая отрицало информацию, содержащуюся в докладе, заявив, что все этнические группы в Синьцзяне свободны в выборе рода занятий.

«Помощь людям всех этнических групп в обеспечении стабильной работой не имеет ничего общего с принудительным трудом», – сказал представитель министерства Ван Вэньбинь.

По оценкам ООН, не менее миллиона этнических уйгуров и представителей других этносов, исповедующих ислам, содержатся в Синьцзяне в закрытых учреждениях, которые Китай характеризует как «контрэкстремистские центры».

Ранее Китай и китайские дипломаты отрицали и наличие лагерей перевоспитания для китайских уйгуров, кыргызов и казахов, но в 2018 году признали их существование.

МИД Кыргызстана с ноября 2018 года по февраль 2019 года изучал сообщения о пропаже этнических кыргызов в Китае, но позже заявил со ссылкой на власти Синьцзяня, что эти сообщения не подтвердились.

22 страны обвинили Китай в притеснении этнических меньшинств в провинции Синьцзянь. Эта критика прозвучала на 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Кыргызстан не стал ни критиковать, ни поддерживать Китай.

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