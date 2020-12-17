Координационная группа оперативного реагирования ЦИК передала в Генпрокуратуру и МВД еще одну жалобу на нарушения предвыборной агитации — сторонниками Садыра Жапарова.

Один из его сторонников, Торохан Жунусбеков, известный как «профессиональный митингующий», опубликовал фото в фейсбуке с встречи кандидата с электоратом и добавил к нему подпись, которую можно расценивать как агитацию.

Но заниматься агитацией он не имел права: с недавнего времени он занимает пост советника гендиректора госкомпании «Мегаком». По действующему конституционному закону «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», он попадает в число лиц, которым нельзя участвовать в агитации и агитмероприятиях.

«Государственные гражданские и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные политические должности, за исключением депутатов Жогорку Кенеша, специальные государственные и политические муниципальные должности, за исключением депутатов местных кенешей, члены избирательных комиссий, наблюдатели, международные наблюдатели, религиозные деятели, учредители и члены организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, лица, не достигшие 18 лет, иностранные граждане и организации, лица без гражданства не имеют права проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы», — отмечается в законе.

В ЦИК поступило уже несколько жалоб на нарушения правил агитации со стороны Садыра Жапарова, также уже известно об угрозах в адрес агитаторов других кандидатов и о попытке ограничения агитации самих кандидатов. Часть из этих сообщений уже переданы в Генпрокуратуру и МВД.

Но пока неясно, будут ли на этот раз приняты к нарушителям какие-то меры: на прошедших парламентских выборах, которые привели страну к политическому кризису ЦИК жаловалась на то, что милиция вовремя не рассматривает жалобы и не расследует факты нарушений.

Кто такой Торохан Жунусбеков

Жунусбеков — член «Мекенчил», партии кандидата в президенты Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. В СМИ Жунусбекова называют «профессиональным митингующим».

По данным издания 24.kg, в 2007 году он представлял объединенный фронт «За достойное будущее Кыргызстана», а также участвовал в акции протеста в Таласе в 2017 году.

Кроме этого в декабре 2019 года он требовал расправы над идейными вдохновителями перформанса «Феминнале» в Музее изобразительных искусств. А в марте 2020 года участвовал в митинге сторонников Садыра Жапарова на площади Ала-Тоо.

После начала политического кризиса Торохан Жунусбеков в октябре 2020 года выступал против назначения на должность мэра столицы Наримана Тюлеева и пытался его сместить. Жунусбеков тогда заявил, что его поддерживают в БГК, и он готов приступить к работе «уже в понедельник».

Однако главы фракций в бишкекском горкенеше отрицали, что поддержали его кандидатуру. Также Жунусбеков публично заявил, что его поддерживает Садыр Жапаров. А Нариман Тюлеев утверждал, что Жунусбеков давит на сотрудников мэрии.

Однако Жунусбеков отказался от претензий на мэрство после того, как на и.о. предложили Балбака Тулобаева. Он заявил, что этот кандидат «не человек Суракматова и Тулеева», хотя Тулобаев работал в команде мэра Азиза Суракматова.