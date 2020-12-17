Центральная избирательная комиссия обратилась в Генпрокуратуру и МВД из-за агитационных костюмов в поддержку кандидата в президенты Садыра Жапарова надетых на сотрудниках ГКНБ. На фотографиях ранее опубликованных на сайте Жапарова и его соцсетях, сотрудники спецслужбы сопровождали кандидата в синих спортивных шапках и жилетках такого же цвета с надписью: «Садыр президент».

Это вызвало возмущение среди пользователей соцсетей. Они сообщали, что применение выборной символики на одежде госслужащих является ничем иным, как использованием админресурса. Они также возмутились тем, что сотрудники 9 управления ГКНБ (Службы госохраны) до сих пор сопровождают Садыра Жапарова.

Согласно Конституционному закону «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» кандидату запрещается привлечение подчинённых или госслужащих для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и избранию кандидата.

Также согласно закону «О государственной охране» запрещается привлекать сотрудников органов госохраны для выполнения функций, не относящихся к их служебным обязанностям.

Нарушения избирательного законодательства

Садыр Жапаров снял с себя полномочия и.о. президента и премьер-министра ещё в ноябре, для того, чтобы принять участие в предстоящих выборах в президенты 10 января 2021 года.

Многие оппоненты Жапарова не согласны с тем, что ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты. По их словам, Жапаров не раз нарушал избирательное законодательство.

Кандидатка в президенты Клара Сооронкулова ранее обратилась в Административный суд Бишкека с иском против действий ЦИК. Она требовала признать решение ЦИК о регистрации кандидатом в президенты Жапарова недействительным, так как оно неконституционно и нарушает права других кандидатов в президенты Кыргызстана.

До этого Сооронкулова вместе с другими кандидатами в президенты и политиками обращалась в саму комиссию с просьбой не регистрировать Садыра Жапарова на выборы.

«Садыр Жапаров, исполняя обязанности президента, назначил свои кадры в Генпрокуратуру, ГКНБ, аппарат президента. Это уже создает неравные условия для других кандидатов и ставит под сомнение объективность выборного процесса. Мы требуем от ЦИК не регистрировать Садыра Жапарова», — заявил тогда кандидат в президенты Канат Исаев.

Кроме того, обращавшиеся апеллировали к действующей Конституции, по которой человек, который побывал в кресле и.о.президента, не может идти в полноценные президенты с полным набором полномочий.

Они призывали ЦИК обратить внимание на нарушение Жапаровым и прав других кандидатов в президенты. Но ЦИК не удовлетворила заявление, не исключив из борьбы за пост президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Агитация Жапарова

Кандидаты в президенты также сообщали, что Жапаров нарушает права своих оппонентов, используя админресурс с целью набрать большее количество голосов на досрочных президентских выборах. Так они описывали поездку Жапарова по всем регионам во время пандемии, где он, будучи и.о. президента, собирал народ и давал им различные обещания.

«Он успел съездить во все регионы и использовал площадки как место для агитации. Он обещал, что пойдет на выборы как обычный гражданин. После его интервью стало ясно и понятно, что все политрешения принимаются с его участием. Справедливость и честность выборов поставлена под сомнение», — сказала Сооронкулова.

Агитационный период начался 15 декабря. Садыр Жапаров уже запустил свою агиткампанию и 15 декабря успел провел свою первую встречу с избирателями в Таласской области, где дал множество обещаний.