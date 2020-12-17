ГКНБ сообщил о задержании начальника регионального отдела Департамента дорожного хозяйства при министерстве транспорта и дорог. Отмечается, что чиновник злоупотребляя служебным положением нанес материальный ущерб государству на сумму более 17 млн сомов при реализации проекта по строительству моста через реку Нарын.

По данным спецслужбы, задержанный водворен в ИВС в городе Нарын. Ведется следствие.

Строительство моста через реку Нарын

В 2018 году ГКНБ задержал и водворил в СИЗО главу департамента хозяйства при минтрансе Арстанбека Ибраева. Его подозревали в проведении незаконного тендера на ремонт моста через реку Нарын.

По данным спецслужбы, Ибраев незаконно заключил контракт на ремонт моста с аффилированной с ним компанией «Кербенжолкурулуш» на сумму в 45,8 млн сомов. После чего он перевел этой компании без банковской гарантии предоплату на сумму в 35,3 млн сомов. Эти деньги растратили, а мост так и не сдали в эксплуатацию.