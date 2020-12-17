Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что старший прокурор отдела прокуратуры Ошской области Союзбек Сарыков уволен.

«Соответствующий приказ подписан руководством Генеральной прокуратуры. В части действий руководства прокуратуры Ошской области служебная проверка продолжается», —отмечается в заявлении пресс-службы.

Ранее в интернете распространилось видео, в котором утверждалось, что прокурор скрылся через окно, сломав решетку после того, как явился в суд в нетрезвом состоянии. Видео было снято в здании Ошского городского суда.

«Вот наши представители закона в Ошской области. [Генеральный прокурор] Курманкул Зулушев, куда вы смотрите? Ваши сотрудники судят людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Судья на видео выпустил прокурора из окна», — написала пользовательница фейсбука Венера Касымова, загрузившая видео.

Сам Сарыков не отрицает, что вылез в окно. По его словам, 12 декабря после окончания судебного заседания неизвестные люди задавали ему провокационные вопросы и несколько раз ударили по голове, он был вынужден бежать таким способом. Прокурор утверждает, что пьян он не был.

Начальник следственного и розыскного управления Ошской областной прокуратуры Ильич Исманбетов также заявил изданию «Азаттык», что прокурор, возможно, пошел на побег из соображений безопасности.