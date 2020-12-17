Осторожно. В статье содержатся детали описания убийств женщин.
В начале 2020 года в Кыргызстане произошло несколько шокирующих случаев семейного насилия — некоторые привели к смерти женщин.
Один из таких трагических случаев произошел в Кочкорском районе Нарынской области, где от побоев скончалась 36-летняя Айдай (имена всех героев в материале изменены: прим. ред.).
Убийство произошло в новогодний вечер, милиция приехала на место преступления после звонка медиков и обнаружила тело Айдай с многочисленными побоями и синяками.
Подозреваемого нашли практически сразу — им оказался Бакыт, муж убитой. Причиной жестокого избиения, которое привело к смерти, супруг назвал финансовые проблемы в семье.
Он сказал милиционерам, что несколько раз ударил свою жену по лицу, а после того, как она упала, пинал ее по голове, пока женщина не потеряла сознание.
Правозащитники из Ассоциации кризисных центров, которые сопровождали дело погибшей в суде, рассказали — мужчина понял, что его жена скончалась еще в 9 вечера. Лишь после полуночи в дом прибыла фельдшер, которая и констатировала смерть. Обвиняемый так и не смог объяснить адвокатам погибшей, что он делал в течение трех часов.
«В вечер убийства в доме был еще кто-то из родственников, но они ничего не сделали. Видимо соседи услышали крики, вызвали милицию. Пока у него было время, он поменял ей одежду, помыл ее. Отец погибшей рассказал, что когда они поехали опознавать тело в морг, он попытался погладить ее по голове, у него на руках остался клок волос. Супруг видимо таскал ее за волосы, потому что у нее пучками волосы вылазили. Это говорит о том, насколько он жестоко ее избивал, при этом он был трезвым», — вспоминает обстоятельства убийства правозащитница Толкун Тюлекова.
Бакыта приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в 110 тысяч сомов в пользу государства. Семья погибшей, которая сейчас содержит четверых детей убитой, получила лишь 30 тысяч сомов в качестве морального вреда. Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки подобных убийств, когда женщина умирает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид.
*Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.
Фемицид возникает из идеи превосходства мужчины над женщиной — например, убежденности в наличии права собственности на нее. Зачастую фемицид возникает, когда мужчина заставляет женщину соответствовать стереотипным гендерным ролям — женщина должна выглядеть и вести себя так, как считает мужчина.
К основным критериям фемицида относят убийства, совершенные на почве идеи о второсортности женщин, ревности, культурных правил («женщина должна-не должна»), отказа от интимных отношений и брака, ала качуу, во время попытки уйти из каких-либо отношений с мужчиной и других подобных причин.
Журналистки «Клоопа» проанализировали статистику убийств и изучили более 54 тысяч криминальных пресс-релизов и новостей, чтобы воссоздать картину фемицида в Кыргызстане. Они выяснили, что чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья и интимные партнеры, а фемицид является прямым следствием семейного насилия.
В Кыргызстане дом — одно из самых опасных мест для женщины
Глобальное исследование о гомициде*, проведенное в 2019 году, говорит о том, что мотивы убийств мужчин и женщин кардинально отличаются. Убийства мужчин в основном происходят «на улице» во время краж, ограблений и других преступлений, а также вооруженных конфликтов. В это же время женщин в основном убивают дома, а убийства совершают их ближайшие партнеры — мужья, любовники, приятели. Почти 60% убитых женщин во всем мире были лишены жизни их интимными партнерами.
*умышленное лишение жизни человека
«Дом — одно из самых опасных мест для женщин, которых продолжают подвергать виктимизации в результате неравенства и гендерных стереотипов», — говорится в докладе UNODC по мировому гомициду.
Наш анализ показывает, что ситуация в Кыргызстане такая же. По данным Генпрокуратуры, за почти десять лет было возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где убитой была женщина. Подавляющее число этих убийств было совершено мужчинами – в среднем, восемь из десяти. При этом женщины совершают только порядка 10% убийств как женщин, так и мужчин, в основном обороняясь от последних.
Детально изучив убийства женщин, мы смогли идентифицировать более 300 случаев фемицида в Кыргызстане с 2008 года. На самом деле этих случаев гораздо больше, но мы не смогли найти детали каждого совершенного убийства.
Наш анализ показывает, что в 75% случаев фемицид был совершен человеком, который был знаком с убитой женщиной — интимным партнером, родственником или приятелем. Причем чаще всего убийства совершались именно мужьями. Только в 11% случаев убийство женщины было совершенно незнакомым человеком.
«Мешала смотреть телевизор» и «медленно готовила обед»
В конце сентября 2019 года 51-летний Адыл забил топором свою жену Айзаду, когда она спала. Уголовное дело по делу об убийстве с особой жестокостью рассматривал Сокулукский райсуд.
Во время заседания стало известно, что Адыл купил топор за два месяца до убийства за 400 сомов и спрятал в сарае.
На заседании стало известно, что Адыл убил жену, потому что «она все время мешала ему, выключала телевизор, когда он смотрел».
В день убийства у Айзады разболелась голова и она выключила телевизор, а Адыл сильно разозлился. Он дождался, пока жена уснет, забрал топор из сарая и нанес несколько ударов по голове Айзады.
«Вообще не раскаиваюсь в преступлении, я давно планировал убить, я бы ее все равно убил», — заявил он на заседании.
Суд признал его виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы.
Согласно нашей базе данных, большинство убийств женщин совершаются ножом и голыми руками. Однако в ход идут и топоры, и лопаты, и камни. При этом убийства совершаются агрессивно, с особой жестокостью. Очень мало случаев, когда травмы единичны.
В двух из трех фемицидов на теле убитой были зафиксированы многочисленные телесные повреждения и множественные ножевые ранения.
В большинстве случаев убийство женщины совершалось на почве семейной ссоры. Поводом для агрессии со стороны мужчины в адрес женщины может стать все что угодно — любые бытовые вопросы или то, что женщина не выдержала и ушла от насильника. При этом мужчины оправдывают свои действия тем, что не сдержались или разозлились из-за того, что женщина, по их мнению, сделала что-то не так.
Госорганы «очень стараются», но им сложно
Наш анализ показал, что убийству женщин в Кыргызстане зачастую предшествует семейное насилие. Многие убитые женщины подвергались систематическим избиениям со стороны своих мужей и партнеров.
Однако МВД не хочет напрямую связывать убийства женщин с семейным насилием. В ведомстве так и не ответили на официальные запросы, но сказали об этом в неофициальном разговоре с журналистами.
Ведомство все же ведет статистику по убийствам, связанным с семейным насилием. Однако она расходится с реальностью — в 2017-2018 годах, по данным МВД было возбуждено 8 уголовных дел по статье «Убийство» в результате семейного насилия, в то время как мы смогли идентифицировать значительно больше — 25.
В ведомстве называют проблемы семейного насилия и в целом насилия в отношении женщин «наиболее актуальными», но признают, что работа в этом направлении «сложная». В МВД «обеспокоены, что с официальными жалобами обращаются не все потерпевшие».
Шабдан Кайыпов, представитель Министерства соцразвития, признает, что мер по профилактике и предупреждению семейного насилия «недостаточно» и связывает это с недостатком кадров и сложностью выявления таких случаев.
«Выявить семейное насилие — большая проблема для наших сотрудников, потому что большинство женщин, подвергшихся семейному насилию это скрывают, так как не хотят портить отношения с мужем», — сказал он.
Глава Ассоциации кризисных центров Толкун Тюлекова подчеркивает, что женщины не обращаются в милицию и боятся уйти от мужа по многим причинам — страх насилия к ней и детям, давление со стороны родственников, недоверие к милиции, отсутствие денег и жилья.
«Очень многих женщин преследуют их мужья после того, как они решились уйти от них из-за систематического насилия. Это преследование тоже может быть одной из причин убийства. Милиция никак не реагирует на преследование», — говорит она.
Тюлекова привела в пример один из таких случаев, который произошел в Ат-Башы во время карантина. Женщина развелась с мужем и уехала к родственникам. Супруг приехал и выстрелил в нее, но промахнулся. Женщина начала убегать, но мужчина догнал ее и ударил камнем по голове. Ее доставили в больницу, а мужчина убежал. Милиция поймала его и возбудила дело по статье «Покушение на убийство».
Отложенный фемицид
Учитывая, что в последние несколько лет в Кыргызстане фиксируется около 7000 случаев семейного насилия ежегодно, а наказать агрессора очень сложно, пострадавшие женщины могут быть убиты в любой момент. Кроме того, женщины, находящиеся в ситуации семейного насилия, могут умереть не в день нанесения травм, а через некоторое время. И тогда их смерть вообще может не попасть в статистику насильственных смертей. Это так называемый «отложенный фемицид».
«Вопрос квалификации насилия важен. Если он ее убил и повесил, это могут ошибочно квалифицировать, как самоубийство. Женщину могли изнасиловать и оставить в опасности, она могла умереть, но это не записали, как убийство, а указали, как “внешнюю причину” смерти. Вред, нанесенный здоровью пострадавшей, может привести к тому, что она может умереть в долгосрочной перспективе», — говорит Толкун Тюлекова.
В июне 2020 года в Ассоциацию кризисных центров обратилась женщина. До этого она развелась с мужем, который ее систематически избивал. В последний год она очень плохо себя чувствовала, у нее были головные боли, она не могла нормально спать. Когда ей внезапно стало плохо, ее госпитализировали.
«Женщина мне рассказала, что муж постоянно бил ее по голове. Врач объяснил, что из-за нескольких сотрясений, ей необходима операция. Но, несмотря на операцию, спустя два месяца эта женщина умерла», — говорит Толкун Тюлекова.
Не всегда насильственная смерть фиксируется по статье «Убийство». В Уголовном кодексе есть такие статьи как «Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда здоровью», если это привело к смерти, и «Доведение до самоубийства».
Если по двум последним статьям нет заметных отклонений в статистике за последние 10 лет, то вызывает вопросы фиксация преступлений по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В последние два года стали регистрироваться уголовные дела по этой статье, где погибшей является женщина. В 2019 году умерло 11 женщин, а за 10 месяцев 2020 года погибло уже 28 женщин. Это явление требует дополнительного изучения, так как потенциально, в этой статье могут скрываться случаи фемицида.
Фактически, пока фемицид не признается государством как отдельная проблема, настоящие масштабы этого преступления узнать невозможно.
Анализ законодательства показывает, что фемицид в Кыргызстане не относится к гендерным преступлениям и убийство женщин не выделяется в отдельную категорию. В 2019 году произошла гуманизация наказаний и сроки за убийство были сокращены. Для того, чтобы убийца получил пожизненное заключение, потерпевшей стороне (например, родителям убитой женщины) нужно доказывать, что убийство было совершено с особой жестокостью.
Характеристики же фемицида в Кыргызстане говорят о том, что женщины не только страдали от систематических побоев при жизни, но также подверглись жестокому убийству с нанесением большого числа ранений и побоев.
Несмотря на это, во многих случаях преступникам давалось наказание как за обычное убийство. Существует даже случай, когда убийце своей жены суд вынес условное наказание, поскольку его преступление было вызвано «тяжким оскорблением со стороны супруги, а также длительной психотравмирующей ситуацией на фоне ее аморального поведения».
Более подробно с методологией и результатами исследования можно ознакомиться по ссылке. Базу данных о фемициде в Кыргызстане можно скачать здесь.
Исследование подготовлено в рамках конкурса «Поддержка медиаинициатив по социально значимым темам с использованием новых подходов и платформ» Фонда «Сорос-Кыргызстан».
Авторы: Анна Капушенко, Савия Хасанова
Иллюстрации: Алина Печенкина
Скрейпинг новостей: Эдиль Байызбеков
Редактура: Азиза Раимбердиева