Осторожно. В статье содержатся детали описания убийств женщин.

В начале 2020 года в Кыргызстане произошло несколько шокирующих случаев семейного насилия — некоторые привели к смерти женщин.

Один из таких трагических случаев произошел в Кочкорском районе Нарынской области, где от побоев скончалась 36-летняя Айдай (имена всех героев в материале изменены: прим. ред.).

Убийство произошло в новогодний вечер, милиция приехала на место преступления после звонка медиков и обнаружила тело Айдай с многочисленными побоями и синяками.

Подозреваемого нашли практически сразу — им оказался Бакыт, муж убитой. Причиной жестокого избиения, которое привело к смерти, супруг назвал финансовые проблемы в семье.

Он сказал милиционерам, что несколько раз ударил свою жену по лицу, а после того, как она упала, пинал ее по голове, пока женщина не потеряла сознание.

Правозащитники из Ассоциации кризисных центров, которые сопровождали дело погибшей в суде, рассказали — мужчина понял, что его жена скончалась еще в 9 вечера. Лишь после полуночи в дом прибыла фельдшер, которая и констатировала смерть. Обвиняемый так и не смог объяснить адвокатам погибшей, что он делал в течение трех часов.

«В вечер убийства в доме был еще кто-то из родственников, но они ничего не сделали. Видимо соседи услышали крики, вызвали милицию. Пока у него было время, он поменял ей одежду, помыл ее. Отец погибшей рассказал, что когда они поехали опознавать тело в морг, он попытался погладить ее по голове, у него на руках остался клок волос. Супруг видимо таскал ее за волосы, потому что у нее пучками волосы вылазили. Это говорит о том, насколько он жестоко ее избивал, при этом он был трезвым», — вспоминает обстоятельства убийства правозащитница Толкун Тюлекова.

Бакыта приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в 110 тысяч сомов в пользу государства. Семья погибшей, которая сейчас содержит четверых детей убитой, получила лишь 30 тысяч сомов в качестве морального вреда. Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки подобных убийств, когда женщина умирает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид.

*Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.