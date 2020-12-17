Республиканский штаб сообщил, что на 17 декабря скончались четыре пациента с коронавирусом. По одному случаю смерти зарегистрировали в Бишкеке, Баткенской, Ошской и Иссык-Кульской областях. За все время пандемии в стране скончались 1 321 пациент с COVID-19.
По данным штаба, за сутки COVID-19 выявили у 264 человек.
- Бишкек — 86;
- Ош — 2;
- Чуйская область — 60;
- Ошская область — 25;
- Таласская область — 3;
- Нарынская область — 13;
- Иссык-Кульская область — 44;
- Джалал-Абадская область — 20;
- Баткенская область — 11.
За все время пандемии COVID-19 выявили у 78 415 человек. За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 386 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали с выздоровлением 71 656 пациентов.
Среди медработников выявили 8 новых случаев заражения COVID-19. Четыре случая заражения выявили в Бишкеке и по два случая в Баткенской и Иссык-Кульской областях.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 9 медиков. За время пандемии коронавирус подтвердился у 4 057 медиков, из которых выздоровели 3 805 медработников.