Республиканский штаб сообщил, что на 17 декабря скончались четыре пациента с коронавирусом. По одному случаю смерти зарегистрировали в Бишкеке, Баткенской, Ошской и Иссык-Кульской областях. За все время пандемии в стране скончались 1 321 пациент с COVID-19.

По данным штаба, за сутки COVID-19 выявили у 264 человек.

Бишкек — 86;

Ош — 2;

Чуйская область — 60;

Ошская область — 25;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 13;

Иссык-Кульская область — 44;

Джалал-Абадская область — 20;

Баткенская область — 11.

За все время пандемии COVID-19 выявили у 78 415 человек. За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 386 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали с выздоровлением 71 656 пациентов.

Среди медработников выявили 8 новых случаев заражения COVID-19. Четыре случая заражения выявили в Бишкеке и по два случая в Баткенской и Иссык-Кульской областях.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 9 медиков. За время пандемии коронавирус подтвердился у 4 057 медиков, из которых выздоровели 3 805 медработников.