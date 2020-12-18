Административный суд Бишкека оставил в силе решение ЦИК о регистрации Садыра Жапарова кандидатом в президенты. Ранее кандидатка в президенты, глава партии «Реформа» Клара Сооронкулова обратилась туда с иском о признании этого решения незаконным, неконституционным и нарушающим права других кандидатов в президенты на досрочных выборах.

Она уже заявила, что решение суда было «формальным» и она будет его оспаривать в Верховном суде.

В чем ЦИК нарушила закон?

Сооронкулова ссылается на часть 2 статьи 68 действующей Конституции КР и напоминает: по избирательному законодательству республики и.о. президента не имеет пассивного избирательного права, то есть не имеет права быть избранным. Это уже могло быть основанием для отказа ЦИК в его регистрации кандидатом.

Кроме того, Садыр Жапаров находился в кресле и премьер-министра, и президента с 16 октября. Он был там и во время назначения выборов ЦИК (23 октября), и находился в них вплоть до срока окончания выдвижения кандидатов в президенты 14 ноября. Все это время Жапаров исполнял обязанности президента Кыргызстана, и практически вел досрочную агитацию.

«В этом качестве [качестве и.о. президента] Жапаров С., используя властные полномочия, назначал лиц из своего окружения на ответственные государственные должности, оказывал влияние на волеизъявление избирателя посредством массовых встреч, на которых озвучивались предвыборные планы и обещания», — отмечает Соронкулова.

Эти действия Жапарова нарушили права и Сооронкуловой, и других кандидатов в президенты Кыргызстана на участие в выборах на равных основаниях.