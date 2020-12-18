В правительстве Кыргызстана провели внеочередное заседание,связанное с грядущим возможным энергетическим кризисом в республике. Холода не отступают, растет нагрузка на сети: при плановых показателях в 49,8 млн кВт часов, фактическое потребление за последние сутки составило 58 млн кВт часов.

Поэтому и.о.премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков предложил задействовать резервные мощности в стране. Для Бишкека это означает запуск второго гидроагрегата столичной ТЭЦ.

«Считаю, что настало время ввести в работу второй гидроагрегат, чтобы обеспечить достаточный объем выработки электричества и тепла. На это потребуются дополнительные финансовые расходы, но граждане не должны чувствовать дискомфорт в такие холода. Веерных отключений быть не должно», — дал указание он.

Не только топить, но и утеплять

По словам Новикова, следует не только разъяснять населению, что надо экономить электричество, но и позаботиться о том, чтобы снизить объемы его потребления другим путем, о котором его предшественники мало упоминали.

«Мы неоднократно говорили о переходе на энергосберегающие технологии, утепление жилых домов. Но в предыдущие годы этому вопросу уделялось недостаточно внимания. Сейчас нужно оценить, насколько критическая ситуация, какова готовность к негативному развитию событий и что нужно предпринять для обеспечения населения бесперебойной подачей электроэнергии и тепла», — сказал чиновник.

Энергетический кризис в Кыргызстане

В 2020 году Кыргызстан вынужден приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды. Как сообщил в начале ноября на заседании парламента вице-премьер-министр Равшан Сабиров, вместо 19,5 млрд кубометров воды там было всего лишь 14,7 млрд кубометров.

«Согласно распоряжению правительства, был произведен обмен с Казахстаном на 300 млн кВт/ч электроэнергии. Кроме того, было принято решение импортировать из Казахстана до конца 2020 года 500 млн кВт/ч по цене 2,4 цента за киловатт-час», — сказал он.

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

Однако после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: пока автоматические из-за перегруза электросетей. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии.

Чиновники также пообещали, что веерных отключений не будет, но призвали беречь электричество, используя газ и уголь для отопления домов.

Однако, из-за систематического отключения электроэнергии, вечером 15 декабря жители жилмассива «Ак-Жар» вышли протестовать. В соцсетях и СМИ появились видео, на которых люди перекрыли объездную трассу и подожгли автомобильные шины.

16 декабря аким Аламединского района Бишкека Марс Саккараев сообщил «Азаттыку», что власти частично решили проблему путем поочередного обеспечения электроэнергией, чтобы избежать нагрузки на трансформатор.

«Мы можем подавать свет по очереди, например, на двух улицах свет будет 2 часа, на других в это время не будет, и так по очереди. Жители согласны на это», — сказал аким.