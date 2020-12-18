Кандидат в президенты Садыр Жапаров выступил 17 декабря с агиткампанией в городе Джалал-Абад. Выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года совместно с референдумом по форме правления. «Клооп» приводит самые громкие заявления Жапарова из его речи.

Обещания:

Построить дорогу из центра Базар-Коргонского района длиной в 120 км в село Жазы-Кечуу;

Провести электроэнергию и воду, а также построить дорогу в участок Орто-Сай, пострадавший от оползней;

Реконструировать трассу «Кызыл Ункур — Арстанбап»;

Построить в районах новые школы вместо аварийных;

Построить водосборную плотину в Сузакском районе;

Построить дамбу в айыльном округе Атабеков для защиты от селей;

Построить канал имени Курманбека баатыра;

Построить типовые современные здания в 276 больницах районных центров;

Улучшить инфраструктуру города Джалал-Абад;

Поднять вопросы трансформации земель;

Объездить все регионы страны с мая 2021 года.

После вступительной речи, в которой Жапаров дважды упомянул о референдуме по форме правления и призвал граждан голосовать, он традиционно ответил на письменные вопросы джалал-абадцев.

Что он предпримет, если его приближенные окажутся замешаны в коррупции?

Будь это мои близкие или моего друга Ташиева [главы ГКНБ Камчыбека], будь они нашими родными братьями или сестрами — если они будут замешаны в коррупции, то их задержат.

Обязательно. Если они что-то украдут, вернут это. Сегодня мы заставляем вернуть наворованное. И в последующем будут возвращать — мы продолжим работу после президентских выборов.

Как он собирается выплачивать долг Китаю?

Кроме Китая, мы должны и другим странам в общем размере около $5 млрд. Не бойтесь, что у нас отнимут земли в счет долга Китаю. Мы избавимся от долгов, никто не заберет землю. Я слышал, что какие-то старейшины пугают народ тем, что Китаю отдали что-то. Они нацелены на то, чтобы посеять раздор и испортить отношения между Кыргызстаном и Китаем.

Но мы будем мирно сотрудничать с соседскими странами. Кыргызы говорят: «Близкий сосед лучше дальнего родственника».

Мы закроем долги своими ресурсами, доходом от разработки месторождений, не прося в долг у других. Нужно лишь время и спокойствие. Можно закрыть их в течение 3-4 лет.

О развитии экспорта электроэнергии

Оказывается, я работал 32 дня, из них полноценно только 12. Остальные дни прошли в переполохе, вы сами знаете. За эти 12 дней я принял около 100 инвесторов, 15-16 из них пришли по ГЭС. Мы выберем из них реальных инвесторов и построим ГЭС.

Об экономическом кризисе

Ситуация в экономике действительно тяжелая. На ее улучшение нам понадобится около двух лет. Кроме этого, я вижу, что настиг пищевой кризис — дорожают цены на продукты. Наверное, это продолжится до тех пор, пока политические процессы не закончатся где-то в мае-июне. Надо немного потерпеть, раз 30 лет терпели. Затяните ремни и потерпите полтора года. Мы готовим 2-3 крупных госпроектов для выхода из экономического кризиса, которые запустим к осени следующего года.

О стройке школ

Все депутаты, министры и члены правительства думаю лишь о своих селах. Для того, чтобы получить голоса на выборах они строят школы там, где уже есть современные учреждения. А рядом села с аварийными школами. Мы будем строить только там, где школы нужны.

У нас есть инвестор, который бесплатно построит 28 школ. Я разговаривал с ними, и они пообещали бесплатно построить еще 150 школ. В течение 3-4 лет мы обновим 245 школ.

О кадровой политике

Я признаю, что за месяц были допущены ошибки в кадровой политике. Мы приложили все усилия для стабилизации ситуации в стране. Среди тех, кого я просил поработать, были и те, кто сбегал с работы.

Вот, одного из кандидатов я просил поработать первым вице-премьер-министром и отвечать за этот сектор. Он испугался и отказался, а теперь баллотируется в президенты.

После выборов мы сделаем так, что всех руководителей, кроме министров, будут выбирать на конкурсной основе члены спецкомиссии. До этого мы назначали всех по родству и знакомству, лишь бы у них было высшее образование.

Мы совместно с кадровой службой создадим конкурсную комиссию из аксакалов [старейшин], которые раньше образцово работали мэрами и губернаторами. Жигитов из севера будем отправлять акимами на юг и наоборот. Ни один выходец из юга не будет работать акимом на юге.

О религии

В школах нужно ввести урок по «ыйману» [вера]. Так мы на корню избавимся от проблем сегодняшнего дня. Вы сами видите, как сегодня люди ушли в разные направления: Хизб ут-Тахрир, баптизм, буддизм и другие течения. Окончивших 11 класс детей легко вербуют в Сирию из-за недостатка религиозных знаний.

Сейчас много выпускников исламских университетов, у которых нет работы — около тысячи человек. Они будут преподавать детям в одной религии, в направлении нашего Муфтията. Тогда в течение 10-15 лет все войдет в одно русло.

Это только в планах, мы обсудим и посоветуемся с муфтиятом, религиозными деятелями и специалистами министерства образования. Но это есть в планах.

Затем перед Жапаровым выступили несколько его сторонников. Один из них спросил у кандидата, есть ли возможность переименовать Кыргызскую Республику в Кыргызскую Народную Республику. Жапаров ответил, что направит соответствующее предложение в Конституционное совещание, которое сейчас обсуждает новый текст основного закона.

Кроме этого, Жапарова называли «народным героем», рождающимся раз в сто лет, читали посвященные ему стихи и призывали стать кандидату таким другом, каким является Камчыбек Ташиев.

В конце мероприятия Жапарова одарили национальными чапанами и головными уборами, а также подарили ему коня от имени всей Джалал-Абадской области.

Кандидат в президенты поблагодарил за подарки, но сказал, что согласился на них только потому, что все подготовили родственники его друга. Он попросил впредь не проводить такие «церемонии».