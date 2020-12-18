1 min read

Кандидат в президенты Садыр Жапаров выступил 17 декабря с агиткампанией в городе Джалал-Абад. Выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года совместно с референдумом по форме правления. «Клооп» приводит самые громкие заявления Жапарова из его речи.

Обещания:

  • Построить дорогу из центра Базар-Коргонского района длиной в 120 км в село Жазы-Кечуу;
  • Провести электроэнергию и воду, а также построить дорогу в участок Орто-Сай, пострадавший от оползней;
  • Реконструировать трассу «Кызыл Ункур — Арстанбап»;
  • Построить в районах новые школы вместо аварийных;
  • Построить водосборную плотину в Сузакском районе;
  • Построить дамбу в айыльном округе Атабеков для защиты от селей;
  • Построить канал имени Курманбека баатыра;
  • Построить типовые современные здания в 276 больницах районных центров;
  • Улучшить инфраструктуру города Джалал-Абад;
  • Поднять вопросы трансформации земель;
  • Объездить все регионы страны с мая 2021 года.

После вступительной речи, в которой Жапаров дважды упомянул о референдуме по форме правления и призвал граждан голосовать, он традиционно ответил на письменные вопросы джалал-абадцев.

Что он предпримет, если его приближенные окажутся замешаны в коррупции?

Будь это мои близкие или моего друга Ташиева [главы ГКНБ Камчыбека], будь они нашими родными братьями или сестрами — если они будут замешаны в коррупции, то их задержат.

Обязательно. Если они что-то украдут, вернут это. Сегодня мы заставляем вернуть наворованное. И в последующем будут возвращать — мы продолжим работу после президентских выборов.

Как он собирается выплачивать долг Китаю?

Кроме Китая, мы должны и другим странам в общем размере около $5 млрд. Не бойтесь, что у нас отнимут земли в счет долга Китаю. Мы избавимся от долгов, никто не заберет землю. Я слышал, что какие-то старейшины пугают народ тем, что Китаю отдали что-то. Они нацелены на то, чтобы посеять раздор и испортить отношения между Кыргызстаном и Китаем.

Но мы будем мирно сотрудничать с соседскими странами. Кыргызы говорят: «Близкий сосед лучше дальнего родственника».

Мы закроем долги своими ресурсами, доходом от разработки месторождений, не прося в долг у других. Нужно лишь время и спокойствие. Можно закрыть их в течение 3-4 лет.

О развитии экспорта электроэнергии

Оказывается, я работал 32 дня, из них полноценно только 12. Остальные дни прошли в переполохе, вы сами знаете. За эти 12 дней я принял около 100 инвесторов, 15-16 из них пришли по ГЭС. Мы выберем из них реальных инвесторов и построим ГЭС.

Об экономическом кризисе

Ситуация в экономике действительно тяжелая. На ее улучшение нам понадобится около двух лет. Кроме этого, я вижу, что настиг пищевой кризис — дорожают цены на продукты. Наверное, это продолжится до тех пор, пока политические процессы не закончатся где-то в мае-июне. Надо немного потерпеть, раз 30 лет терпели. Затяните ремни и потерпите полтора года. Мы готовим 2-3 крупных госпроектов для выхода из экономического кризиса, которые запустим к осени следующего года.

О стройке школ

Все депутаты, министры и члены правительства думаю лишь о своих селах. Для того, чтобы получить голоса на выборах они строят школы там, где уже есть современные учреждения. А рядом села с аварийными школами. Мы будем строить только там, где школы нужны.

У нас есть инвестор, который бесплатно построит 28 школ. Я разговаривал с ними, и они пообещали бесплатно построить еще 150 школ. В течение 3-4 лет мы обновим 245 школ.

О кадровой политике

Я признаю, что за месяц были допущены ошибки в кадровой политике. Мы приложили все усилия для стабилизации ситуации в стране. Среди тех, кого я просил поработать, были и те, кто сбегал с работы.

Вот, одного из кандидатов я просил поработать первым вице-премьер-министром и отвечать за этот сектор. Он испугался и отказался, а теперь баллотируется в президенты.

После выборов мы сделаем так, что всех руководителей, кроме министров, будут выбирать на конкурсной основе члены спецкомиссии. До этого мы назначали всех по родству и знакомству, лишь бы у них было высшее образование.

Мы совместно с кадровой службой создадим конкурсную комиссию из аксакалов [старейшин], которые раньше образцово работали мэрами и губернаторами. Жигитов из севера будем отправлять акимами на юг и наоборот. Ни один выходец из юга не будет работать акимом на юге.

О религии

В школах нужно ввести урок по «ыйману» [вера]. Так мы на корню избавимся от проблем сегодняшнего дня. Вы сами видите, как сегодня люди ушли в разные направления: Хизб ут-Тахрир, баптизм, буддизм и другие течения. Окончивших 11 класс детей легко вербуют в Сирию из-за недостатка религиозных знаний.

Сейчас много выпускников исламских университетов, у которых нет работы — около тысячи человек. Они будут преподавать детям в одной религии, в направлении нашего Муфтията. Тогда в течение 10-15 лет все войдет в одно русло.

Это только в планах, мы обсудим и посоветуемся с муфтиятом, религиозными деятелями и специалистами министерства образования. Но это есть в планах.

Затем перед Жапаровым выступили несколько его сторонников. Один из них спросил у кандидата, есть ли возможность переименовать Кыргызскую Республику в Кыргызскую Народную Республику. Жапаров ответил, что направит соответствующее предложение в Конституционное совещание, которое сейчас обсуждает новый текст основного закона.

Кроме этого, Жапарова называли «народным героем», рождающимся раз в сто лет, читали посвященные ему стихи и призывали стать кандидату таким другом, каким является Камчыбек Ташиев.

В конце мероприятия Жапарова одарили национальными чапанами и головными уборами, а также подарили ему коня от имени всей Джалал-Абадской области.

Кандидат в президенты поблагодарил за подарки, но сказал, что согласился на них только потому, что все подготовили родственники его друга. Он попросил впредь не проводить такие «церемонии».

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА