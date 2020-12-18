Руководитель республиканского штаба по выборам и вице-премьер-министр Максат Мамытканов 18 декабря сообщил, что поговорил с руководством Иссык-Кульской области о ситуации с Адаханом Мадумаровым.

По его словам, власти региона заявили, что никаких препятствий не было и «он сам сюда не приезжал». Мамытканов также выразил готовность сопровождать Мадумарова в поездке.

«Если он хочет приехать в Иссык-Кульскую область, пусть приезжает. Пусть заранее оповестит, его встретят. ЦИК уже направила комиссию сюда для разбирательства. Препятствий не должно быть, всем кандидатам должны быть одинаковые условия. Если есть угроза, то обеспечим безопасность. Пусть мне скажет, я с ним приеду, буду рядом, если прям такая ситуация», – сказал вице-премьер журналистам в Караколе.

17 декабря кандидат в президенты и лидер партии «Бутун Кыргызстан» Мадумаров в эфире КТРК заявил, что планировал начать свою агитационную кампанию с Иссык-Кульской области, но ему воспрепятствовали.

«К сожалению, мы уже дошли, оказывается, до такой дикости – люди из моего штаба умоляли меня не приезжать, они рассказали, что появились молодые люди, которые всем угрожают. Говорят, что если кто-то будет работать на других кандидатов, кроме одного человека, они грозятся сжечь их дома», – сказал Мадумаров.

Позже эта информация поступила в ЦИК, Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру.

«Кандидат в президенты Адахан Мадумаров в обращении в эфире КТРК сообщил, что в адрес членов его штаба в Иссык-Кульской области поступают угрозы от неизвестных лиц», – сообщила ЦИК.

Сам Мадумаров сообщил, что сейчас работники штаба обсуждают вопрос подачи заявления от собственного имени в милицию.

Давление на Мадумарова

Ранее лидер партии «Бутун Кыргызстан» уже заявлял о давлении со стороны Садыра Жапарова. Он заявил, что Жапаров стоит за проверкой Генпрокуратуры его видео со встречи с мигрантами в Москве на предмет агитации. Агитации в видео не нашли.

«Ваша попытка снять меня с гонки избирательной кампании руками Генеральной прокуратуры под надуманным предлогом наличия скрытой агитации в ходе моей встречи с соотечественниками в Москве вызывает лишь сожаление», — сказал тогда политик.

Мадумаров также напомнил, что Жапаров после своего заявления о том, что пойдет на выборы, но будучи еще и.о. президента, совершал поездки по регионам.

«Разве не вы со дня заявления о намерении баллотироваться на пост президента разъезжали по всей стране за счет государства, щедро раздавали обещания решить экономические, социальные и территориальные проблемы и в разных форматах презентовали свою программу?» — задался вопросом Мадумаров.

По мнению лидера «Бутун Кыргызстан», члены Центризбиркома должны дать оценку действиям кандидата в президенты Садыра Жапарова. Он добавил, что по Конституции и.о. президента не может быть кандидатом на пост главы государства.