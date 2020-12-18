Установленный ранее сотрудник госохраны продолжает участвовать в агитационной кампании кандидата в президенты Садыра Жапарова. Об этом заявил главный редактор издания «Factcheck.kg» Болот Темиров. Законодательство запрещает использовать госслужащих в агитации.

Расследователь утверждает, что мужчина, стоящий рядом с Жапаровым во время выступления в Оше в агитационной символике — это один из сотрудников 9 отдела ГКНБ, которых журналисты идентифировали ранее в своем видео.

Центризбирком 17 декабря обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой расследовать заявления журналистов и пользователей соцсетей об использовании админресурса в предвыборной кампании Жапарова. Пока правоохранительные органы не прокомментировали этот случай.

Издание «Factcheck.kg» опубликовало 16 декабря видео-расследование о сопровождающих Жапарова охранниках. Журналисты установили их по специальным наушникам для связи, а также другому охранному оборудованию.

Затем они сравнили официальные фотографии визитов Жапарова в бытность и.о. президента с записью его выступления в Таласской области.

Поездка в Нарынскую область и агитация в Таласе

«Одна и та же куртка. Сравниваем рост и лица — один и тот же человек», — говорит ведущий.

Так журналисты смогли идентифицировать двух сотрудников СГО. По их словам, 4 декабря ГКНБ подтвердил, что Жапаров продолжает пользоваться услугами госохраны в качестве премьер-министра.

Позже глава издания Темиров указал на комментарий пользователя под этим видео, который содержал угрозу «расстрелять его, если он не успокоится».