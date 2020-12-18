Пресс-служба ГКНБ сообщила, что в Бишкеке и Джалал-Абадской области задержали пятерых членов организованной преступной группировки по делу о покушении на убийство милиционера.

По данным Госкомитета, задержанные относятся к криминальной группировке, связанной с членом ОПГ Эрнисом Мурзахметовым по кличке «Чач». В ГКНБ добавили, что задержанные участвовали в перестрелке Сузакском районе Джалал-Абадской области в октябре 2020 года, после парламентских выборов.

«В отношении трех задержанных Джалал-Абадским областным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ города Ош на 2 месяца. Двое задержанных водворены в СИЗО ГКНБ в Бишкеке», — сообщили в Госкомитете

Кроме этого, свидетельские показания доказывают, что к перестрелке в Сузаке имеет отношение, задержанный 20 ноября член ОПГ «Чач». Следствие по делу продолжается.

Перестрелка в Сузаке

О перестрелке в Сузаке в октябре этого года сообщали СМИ. Тогда по информации Kaktus.Media, в перестрелке могли участвовать члены ОПГ.

Позже в областном УВД сообщили, что перестрелка действительно была, однако подробностей происшествия не сообщили.