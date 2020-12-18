ГУВД Чуйской области начало досудебное производство по факту изнасилования несовершеннолетней девочки ее отчимом. Она заявила, что это продолжалось в течение двух лет. Родители отрицают факт изнасилования.

В ГУВД сообщили, что 5 декабря милиционерам позвонили соседи семьи и сообщили о скандале. Выехавшие на место оперативники увидели, как девочка ругается со своей матерью и тетей из-за изнасилования отчимом в 2018 году.

Правоохранительные органы отмечают, что участницы конфликта — подросток, мама и тетя девочки — «категорически» отказывались обращаться в милицию по факту насилия. По данным следователей, они хотели сами решить свои «семейные» проблемы.

Несмотря на это, оперативники зарегистрировали данный факт в ЕРПП по статье «Изнасилование» уголовного кодекса. Сейчас милиционеры расследуют все обстоятельства дела и проводят экспертизу.

В ГУВД сообщили, что позже девочку с родителями и тетей вызвали в местное отделение милиции. Подросток отказалась возвращаться домой с семьей, поэтому ее передали представителям соцслужб.

«Сотрудниками милиции были допрошены мать и отчим указанной несовершеннолетней девочки, которые в свою очередь отрицают факт изнасилования», — пишет пресс-служба ГУВД.

По словам адвоката девочки Шердора Абдыкапарова, сейчас она находится в психиатрической больнице. Она рассказала Абдыкапарову, что ей поступают угрозы от отчима.

Адвокат сообщил, что к нему обратилась бабушка подростка, которая рассказала, что мать девочки знала об изнасилованиях, но молчала. А в милицию, по его словам, обратились бабушка и тетя несовершеннолетней.