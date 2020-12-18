Государственная налоговая служба сообщила о том, что организации и индивидуальные предприниматели, а также те, кто работает по добровольному патенту, с 1 января 2021 года будут сдавать налоговую отчетность только в электронном виде.

Новшество вводится согласно постановлению правительства от 2018 года. К электронной отчетности прилагается обязательная облачная электронная подпись (ОЭП).

Чтобы поддержать предпринимателей в период пандемии коронавируса и не усложнять им жизнь, Министерство экономики уже предложило на общественное обсуждение проект, который может отсрочить введение ОЭП до 1 апреля 2021 года для ряда категорий налогоплательщиков. Но пока он не прошел всех стадий обсуждения и датой введения ОЭП считается 1 января 2021 года.

Что вообще такое облачная электронная подпись?

Это комбинация знаков или паролей, которая заменяет обычную подпись на бумаге. Электронную подпись сложнее подделать, у нее есть высокий уровень защиты от фальсификаций.

Она облегчает работу с многими госорганами: пользуясь ей, можно будет не присутствовать в учреждениях лично для получения ряда документов. Например, ее можно будет использовать в госсистеме «Тундук». ОЭП юридически выступает полноценной заменой рукописной подписи.

Кому понадобится облачная электронная подпись?

Государственная налоговая служба отмечает, что ОЭП нужна не абсолютно всем кыргызстанцам. Новшество касается организаций и индивидуальных предпринимателей, ОЭП для них будет служить для заверения отчетности в электронном формате.

Так же ОЭП до 1 января 2021 года должны обзавестись и те, кто работает по добровольному патенту.

«Она будет использоваться при оформлении патента, а также при сдаче Единой налоговой декларации», — пояснили «Клоопу» в ГНС.

Где ее можно получить?

По информации Государственной налоговой службы, за ОЭП можно обратиться в Центры обслуживания населения (ЦОНы) вне зависимости от места прописки. Получить ее можно по следующим адресам:

ЦОН-1 г. Бишкек (ул. Нуркамала, 29);

ЦОН-2 г. Бишкек (ул. Чолпон-Атинская, 2);

ЦОН-3 г. Бишкек (ул. М.Гвардия, 4);

ЦОН-4 г. Бишкек (ул. Ауэзова 1/5);

ЦОН г. Талас (ул. Дзержинского №28);

ЦОН г. Нарын (ул.Ленина, 39);

ЦОН Ат-Башы (ул. А.Сулайманов, 29);

ЦОН Кочкорского района (с. Кочкор, ул. С. Алиева 6);

ЦОН с. Сокулук (г. Шопоков, ул. Машиностроительная, 1);

ЦОН Панфиловского района (с.Панфиловка);

ЦОН г. Каракол (ул. Гебзе, 124);

ЦОН-1 г. Ош (ул. Ленина, 318);

ЦОН-2 г. Ош (ул. Раззакова, 2);

ЦОН г. Жалал-Абад (ул. Барпы Сейил, 79Б);

ЦОН-1 г. Узген (ул. Ленина, 115);

ЦОН-2 г. Узген (с. Прогресс);

ЦОН г. Сузак (ул. Каримбердиева, 1);

ЦОН Базар-Коргонского района (ул. О. Курбанова, 6);

ЦОН г. Баткен (ул. Мурата Салихова, 33/1);

ЦОН г. Кызыл-Кия (ул. А.Султанова 1А);

ЦОН — Кызыл-Суу (Жети-Огузский р-н, с. Кызыл-Суу, ул. Первомайская, 65).

Так же ОЭП можно приобрести у других специализированных операторов:

ОсОО «DosTek group» (0312 96-03-60, www.dostek.kg, office@dostek.kg);

ОсОО «Юниверсал Бизнес Репорт» (0312 98-68-66, www.ubr.kg, sale@ubr.kg).



Сколько стоит облачная электронная подпись?

До 1 января 2021 года она выдается бесплатно сроком на 1 год: достаточно предъявить необходимые документы. Цена услуги в будущем предполагается на уровне 400 сомов в год, туда входят стоимость самой ОЭП, отдельного «облака» для хранения и комиссия банка.

Какие документы нужны для ее получения?

Физическим лицам (в частности, лицам с добровольным электронным патентом) понадобятся:

оригинал паспорта;

cоглашение о присоединении к Регламенту УЦ ГП «Инфоком».

Скачать соглашение и распечатать его можно с сайта infocom.kg в разделе «Наш УЦ». Но в ЦОН оператор может и сам заполнить ваше соглашение — вам понадобится только поставить вручную дату и подпись и проверить, верно ли введены ваши данные.

Юридическим лицам ( и их представителям) нужно чуть больше документов:

соглашения о присоединении к Регламенту УЦ ГП «Инфоком»;

доверенность пользователя УЦ (для представителей юридических лиц);

оригинал паспорта пользователя УЦ;

копия приказа по организации о назначении на должность уполномоченного лица;

копия приказа о назначении руководителя организации;

копия свидетельства о государственной регистрации/ перерегистрации юридического лица.

Куда обратиться по остальным вопросам функционирования ОЭП?

По телефону горячей линии ГРС 116. При возникновении проблем с использованием ОЭП можно обратиться к специалистам по номеру 0-312-986190 (добавочный 443, 446).