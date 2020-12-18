Государственная налоговая служба сообщила о том, что организации и индивидуальные предприниматели, а также те, кто работает по добровольному патенту, с 1 января 2021 года будут сдавать налоговую отчетность только в электронном виде.
Новшество вводится согласно постановлению правительства от 2018 года. К электронной отчетности прилагается обязательная облачная электронная подпись (ОЭП).
Чтобы поддержать предпринимателей в период пандемии коронавируса и не усложнять им жизнь, Министерство экономики уже предложило на общественное обсуждение проект, который может отсрочить введение ОЭП до 1 апреля 2021 года для ряда категорий налогоплательщиков. Но пока он не прошел всех стадий обсуждения и датой введения ОЭП считается 1 января 2021 года.
Что вообще такое облачная электронная подпись?
Это комбинация знаков или паролей, которая заменяет обычную подпись на бумаге. Электронную подпись сложнее подделать, у нее есть высокий уровень защиты от фальсификаций.
Она облегчает работу с многими госорганами: пользуясь ей, можно будет не присутствовать в учреждениях лично для получения ряда документов. Например, ее можно будет использовать в госсистеме «Тундук». ОЭП юридически выступает полноценной заменой рукописной подписи.
Кому понадобится облачная электронная подпись?
Государственная налоговая служба отмечает, что ОЭП нужна не абсолютно всем кыргызстанцам. Новшество касается организаций и индивидуальных предпринимателей, ОЭП для них будет служить для заверения отчетности в электронном формате.
Так же ОЭП до 1 января 2021 года должны обзавестись и те, кто работает по добровольному патенту.
«Она будет использоваться при оформлении патента, а также при сдаче Единой налоговой декларации», — пояснили «Клоопу» в ГНС.
Где ее можно получить?
По информации Государственной налоговой службы, за ОЭП можно обратиться в Центры обслуживания населения (ЦОНы) вне зависимости от места прописки. Получить ее можно по следующим адресам:
- ЦОН-1 г. Бишкек (ул. Нуркамала, 29);
- ЦОН-2 г. Бишкек (ул. Чолпон-Атинская, 2);
- ЦОН-3 г. Бишкек (ул. М.Гвардия, 4);
- ЦОН-4 г. Бишкек (ул. Ауэзова 1/5);
- ЦОН г. Талас (ул. Дзержинского №28);
- ЦОН г. Нарын (ул.Ленина, 39);
- ЦОН Ат-Башы (ул. А.Сулайманов, 29);
- ЦОН Кочкорского района (с. Кочкор, ул. С. Алиева 6);
- ЦОН с. Сокулук (г. Шопоков, ул. Машиностроительная, 1);
- ЦОН Панфиловского района (с.Панфиловка);
- ЦОН г. Каракол (ул. Гебзе, 124);
- ЦОН-1 г. Ош (ул. Ленина, 318);
- ЦОН-2 г. Ош (ул. Раззакова, 2);
- ЦОН г. Жалал-Абад (ул. Барпы Сейил, 79Б);
- ЦОН-1 г. Узген (ул. Ленина, 115);
- ЦОН-2 г. Узген (с. Прогресс);
- ЦОН г. Сузак (ул. Каримбердиева, 1);
- ЦОН Базар-Коргонского района (ул. О. Курбанова, 6);
- ЦОН г. Баткен (ул. Мурата Салихова, 33/1);
- ЦОН г. Кызыл-Кия (ул. А.Султанова 1А);
- ЦОН — Кызыл-Суу (Жети-Огузский р-н, с. Кызыл-Суу, ул. Первомайская, 65).
Так же ОЭП можно приобрести у других специализированных операторов:
- ОсОО «DosTek group» (0312 96-03-60, www.dostek.kg, office@dostek.kg);
- ОсОО «Юниверсал Бизнес Репорт» (0312 98-68-66, www.ubr.kg, sale@ubr.kg).
Сколько стоит облачная электронная подпись?
До 1 января 2021 года она выдается бесплатно сроком на 1 год: достаточно предъявить необходимые документы. Цена услуги в будущем предполагается на уровне 400 сомов в год, туда входят стоимость самой ОЭП, отдельного «облака» для хранения и комиссия банка.
Какие документы нужны для ее получения?
Физическим лицам (в частности, лицам с добровольным электронным патентом) понадобятся:
- оригинал паспорта;
- cоглашение о присоединении к Регламенту УЦ ГП «Инфоком».
Скачать соглашение и распечатать его можно с сайта infocom.kg в разделе «Наш УЦ». Но в ЦОН оператор может и сам заполнить ваше соглашение — вам понадобится только поставить вручную дату и подпись и проверить, верно ли введены ваши данные.
Юридическим лицам ( и их представителям) нужно чуть больше документов:
- соглашения о присоединении к Регламенту УЦ ГП «Инфоком»;
- доверенность пользователя УЦ (для представителей юридических лиц);
- оригинал паспорта пользователя УЦ;
- копия приказа по организации о назначении на должность уполномоченного лица;
- копия приказа о назначении руководителя организации;
- копия свидетельства о государственной регистрации/ перерегистрации юридического лица.
Куда обратиться по остальным вопросам функционирования ОЭП?
По телефону горячей линии ГРС 116. При возникновении проблем с использованием ОЭП можно обратиться к специалистам по номеру 0-312-986190 (добавочный 443, 446).