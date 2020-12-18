Ноокатский районный суд Ошской области приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, который изнасиловал шестилетнюю девочку. Приговор был опубликован на сайте Верховного суда 16 декабря.

По версии следствия, 5 августа 31-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пошел в дом своего знакомого. Пожилых хозяев дома не оказалось, а во дворе играла их шестилетняя внучка, родители которой находились на заработках в России. Воспользовавшись тем, что поблизости не было взрослых, он отвел ее в сад и изнасиловал.

По словам дедушки пострадавшей, в тот день ему позвонила соседка и сообщила, что девочка исчезла из дома. Он вернулся и начал поиски, через некоторое время девочка вышла навстречу со стороны сада, прихрамывая, и сказала, что «один парень приставал к ней в саду».

После этого мужчина нашел обвиняемого и спросил о том, что произошло, но он ответил невнятно и попытался сбежать. Дедушка девочки сам задержал его и вызвал милицию.

На судебном заседании обвиняемый вину не признал. По его словам, в тот день он провожал девочку до дома соседки, а по пути она упала. Он рассказал, что пытался поднять девочку, но подошел ее дедушка и ударил его камнем по голове, после чего он и был вынужден бежать.

Однако судебно-медицинская экспертиза доказала, что девочка была изнасилована обвиняемым: на ее одежде обнаружили ее кровь и сперму подсудимого. Кровь на месте преступления также принадлежала девочке, а не обвиняемому.

Подсудимый был признан виновным по статье «Изнасилование» и осужден на пожизненный срок.