Творческий союз под названием «Komunalschiki» перепел и снял пародийный клип на песню российских рэперов Моргенштерна и Элджея «Кадиллак». Видео было опубликовано 16 декабря на Youtube-канале Москва 24. Моргенштерн отреагировал на пародию кыргызстанцев словами «След в истории оставлен».

Действие музыкального видео происходит в Алтуфьевском районе Москвы. Двое молодых людей в униформе дворников рассказывают о своей работе во дворе многоквартирного дома. Вместо хука «Кадиллак» кыргызстанцы поют «Как дела? Ва-алейкум ас-салям».

Рэпер Моргенштерн опубликовал в сториз в инстаграме скриншот с пародией на свою песню.