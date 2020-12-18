Президент России Владимир Путин 17 декабря на видеоконференции высказался о политической ситуации в Кыргызстане после парламентских выборов 4 октября.

«Там постоянно эта чехарда, постоянно забегание вперед, с целью наладить внутриполитическую жизнь по лекалам некоторых западных стран. Уровень политического сознания, зрелости институтов, она не такая как во Франции, там политическая система складывалась десятилетиями, а может и столетиями», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов.

Он добавил, что в странах бывшего Советского Союза пока нет такого многолетнего опыта парламентской формы правления.

Политический кризис в Кыргызстане начался после парламентских выборов 4 октября. Позже на фоне митингов и беспорядков итоги голосования были отменены, а в стране сменилась действующая власть. Сооронбай Жээнбеков ушел с поста президента, а и.о. главы государства стал Садыр Жапаров.

Последний получил высший пост страны на фоне митингов, а также при поддержке сторонников. Вскоре депутаты парламента, под инициативой Жапарова выдвинули новый проект Конституции и референдум по форме правления. Ради участия в выборах президента Садыр Жапаров отказался от полномочий и.о. президента и его на этом посту сменил соратник — Талант Мамытов.