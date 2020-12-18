Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев призвал коллег голосовать и агитировать за парламентскую форму правления. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

«Уважаемые члены партии. Я прошу вас на этом референдуме проголосовать за парламентскую республику, также прошу агитировать и других людей тоже и вместе побороться за парламентскую республику», — написал Текебаев.

По его словам, назначенный на 10 января 2021 года референдум проводится с нарушениями норм Конституции и законов.

«В тот же день пройдут досрочные выборы президента. В партии была дискуссия, какого кандидата поддержать, но мы не пришли к единому мнению. Поэтому в партии объявлено о свободном выборе каждого члена, но мы призываем при выборе того или иного кандидата не забывать и об идеологических установках партии», — написал Текебаев.

Ещё один сторонник парламентской формы правления депутат Дастан Бекешев заявил, что тоже намерен за неё агитировать.

«Меня не хотят регистрировать в группе агитации за парламентскую форму правления — нашли одну заковырку в конституционном законе о референдуме и ссылаясь на неё хотят меня исключить. Но мы всё равно эту группу агитации будем регистрировать и всё равно будем эту работу делать, хотят они того или нет», — сказал Бекешев.

Референдум по выбору формы правления в Кыргызстане назначен на 10 января 2021 года. Парламент принял закон о его проведении всего за два дня. А в ночь на 12 декабря пресс-служба президента сообщила, что исполняющий обязанности главы государства Талант Мамытов подписал этот закон.

Кыргызстанцы должны будут выбрать парламентскую или президентскую форму правления, или же вариант «против всех вариантов».

Некоторые кандидаты в президенты уже высказались против президентской формы правления.

Депутат и кандидат в президенты Канат Исаев вышел на марш против изменения Конституции и раскритиковал своих коллег, которые подписались под проектом нового главного закона страны.

«Я против президентской формы правления, я против одномандатных избирательных округов. Я против проведения референдума 10 января», — сказал политик.

Одним из аргументов в пользу президентской формы правления называют неэффективность парламентской — мол, в Кыргызстане она за 10 лет не изменила ничего. Исаев считает, что на самом деле парламентской формы правления в Кыргызстане не было.

Ещё один кандидат в президенты Равшан Джеенбеков, который также принял участие в марше против изменений в Конституцию, заявил, что тоже поддерживает парламентскую форму правления.

«Сегодня люди придерживаются двух позиций. Первая — сторонники сильной президентской власти, вторая — сторонники парламентской демократии. В конце-концов будет решать народ. Лично я считаю, что Конституция должна меняться в сторону прогресса, в сторону цивилизации, в сторону парламентской демократии. Все страны, которые имели сильную президентскую власть, они отказались или отказываются и переходят в сторону парламентской демократии, где решает не один человек, а коллектив. Через это они находят пути развития страны», — сказал политик.

Перевод: Кайрат Замирбеков.