Кандидат в президенты Садыр Жапаров сообщил о своих планах на внедрение в школах уроках о религии.

«В школах нужно ввести урок по «ыйману» [вера]. Так мы на корню избавимся от проблем сегодняшнего дня. Вы сами видите, как сегодня люди ушли в разные направления: Хизбут-Тахрир, баптизм, буддизм и другие течения. Окончивших 11 класс детей легко вербуют в Сирию из-за недостатка религиозных знаний», — заявил Жапаров на выступлении в Джалал-Абаде.

Он заявил избирателям, что перед внедрением своей идеи он посоветуется с муфтиятом и минобразом. В Кыргызстане много конфессий и верований, как это коснется их, Жапаров не объяснил.

«Сейчас много выпускников исламских университетов, у которых нет работы — около тысячи человек. Они будут преподавать детям в одной религии, в направлении нашего Муфтията. Тогда в течение 10-15 лет все войдет в одно русло. Это только в планах, мы обсудим и посоветуемся с муфтиятом, религиозными деятелями и специалистами министерства образования. Но это есть в планах», — заявил политик.

Кыргызстан — светская страна. Ранее бывший адвокат Жапарова Акин Токталиев предложил убрать из проекта новой Конституции понятие светскости. Заммуфтия Кадыр Маликов же предложил пересмотреть понятие светскости в продвигаемом Жапаровым проекте Конституции, а также добавить туда больше информации о правах верующих, а также упоминание «Творца».

Уроки религии

Идея ввести уроки религии в школах не нова. Такие уроки, например, есть в университетах — религиоведение. В идеале это урок, рассказывающий об особенностях, основах и истории различных религиозных течений. Такие уроки должны бороться с невежеством людей в отношении разных религий, поддерживая светскость и терпимость к представителям разных конфессий.

В разные годы сообщалось, что в кыргызских школах будут изучать историю религий — новости и заявления проповедников и политиков об этом можно заметить и в 2012 году, и в 2014, и в 2017. Такие уроки по идее инициаторов должны были расширить мировоззрение учеников и рассказать о вкладе разных религий в культуру.

Но кандидат Жапаров в своем высказывании заявил, что детям будут преподавать «в направлении нашего муфтията», а баптизм — последователи которого христиане — и буддизм упоминаются им как «разные направления» наряду с Хизбут-Тахрир, деятельность которого в Кыргызстане запрещена с 2003 года. Это не очень похоже на уроки религиоведения, которые предлагались раньше.

К тому же Жапаров не уточнил, где он предлагает внедрить такие уроки — в религиозных школах (медресе) или светских.

Ислам в Кыргызстане

Кыргызстан в своей религиозной политике использует термин «традиционный ислам», подразумевая под ним ханафизм. Пользуясь этим термином, представители властей стараются управлять развитием различных религиозных течений, а также не допускать влияния иностранных веяний на местную религию.

Ханафитский мазхаб (ханафизм) — это правовая школа, относящаяся к суннитскому исламу. Помимо нее существует еще три мазхаба — маликитский, ханбалитский, шафиитский.

Сейчас в Кыргызстане можно найти представителей разных школ суннитского ислама — от салафитов, которые пытаются придерживаться ислама образца времен пророка Мухаммеда и выступают против традиционных кыргызских праздников, до движения Таблиги Джамаат — более консервативного движения, которое зародилось в Индии. От Хизб ут-Тахрира, которых в 2003 году признали экстремистской организацией, до Нурджулар — либерального течения ислама, зародившегося в Турции.