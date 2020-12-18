Фото: пресс-служба патрульной милиции

Пресс-служба Патрульной милиции сообщила, что в Бишкеке 3 декабря на пересечении Южной магистрали и улицы 7-Апреля неизвестный на авто сбил 12-летнего мальчика.

По данным милиции, инцидент произошел примерно в 07:50 утра. В результате наезда мальчика доставили в больницу. А сам водитель скрылся с места аварии.

Водителя удалось задержать 16 декабря в ходе розыска. Задержанным оказался 26-летний водитель Honda Accord. Его доставили в ГУВД столицы, а машину водворили на штрафстоянку.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство.