Пресс-служба ГКНБ сообщила о том, что в Таласской области зафиксирована схема по уклонению от уплаты налогов. Факт зарегистрирован в ЕРПП, идет досудебное производство.

«Выявлен факт уклонения от уплаты обязательных налоговых платежей в размере более 5 млн сомов со стороны одного из ОсОО в Таласской области. В результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны отдельных работников УГНС по Таласской области был допущен факт занижения НДС при выплате в бюджет государства», — говорится в сообщении.

За последнее время это уже не первый случай, когда ГКНБ выявила коррупционные схемы в налоговой службе. По версии следствия, налоговики помогали уходить от налогообложения по всей стране производителям алкоголя, автошколам Ошской области, а также ряду «недобропорядочных хозсубъектов».