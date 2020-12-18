Депутатка Аида Касымалиева заявила, ничего не знает о том, что в Жогорку Кенеше собирают подписи за ее отставку, но отметила, что не держится за кресло вице-спикер парламента.

«Процедура проходит через фракцию. Все делается кулуарно. Если бы ко мне подошли и прямо сказали, что хотят это кресло, я бы освободила его. У нынешнего созыва давно истек срок полномочий и мы продлили свои полномочия, чтобы не было вакуума власти. Сейчас не время плести интриги», — сказала Касымалиева.

Инициатором сбора подписей выступила депутатка Гулькан Молдобекова.

Для того, чтобы отправить в отставку вице-спикера парламента (заместителя торага), необходимо согласие фракции, которая его выдвинула. Аиду Касымалиеву в 2018 году на этот пост предложила СДПК.

Битва за пост

Ранее депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале рассказал, что в Жогорку Кенеше собирают подписи за отставку вице-спикера Аиды Касымалиевой.

«Да, это правда, готовят решение фракции СДПК и хотят ее [Касымалиеву] заменить Гулкан Молдобековой, которая сейчас возглавляет комитет по социальной политике. Вообще, на госслужбе, если хочешь повышения, надо быть лояльным, и если хочешь быть “депутатом-долгожителем”, ты должен быть лояльным», — сообщил Бекешев.

При этом, Бекешев не уточнил, по какой именно причине Касымалиеву планируют снять с должности вице-спикера.

Аида Касымалиева была одной из немногих в парламенте, кто высказался против назначения на пост премьер-министра Садыра Жапарова. В своем посте 10 октября она написала, что события произошедшие после смены власти показали, что Жапаров на посту премьера станет причиной раскола в стране.

На следующий день — 11 октября — Касымалиева заявила, что избрание Садыра Жапарова и.о. премьер-министра было «незаконным процессом». Она заявила, что несмотря на ее отсутствие на заседании, ее заранее внесли в список и зарегистрировали.

Касымалиева также говорила, что во время избрания Садыра Жапарова на пост премьера, депутат от партии «Кыргызстан» Урмат Самаев «угрожал ей».