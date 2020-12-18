В Бишкеке 18 декабря прошел очередной марш против смога и бездействия властей столицы для решения этой проблемы.

Марш начался от железнодорожного вокзала, активисты прошли по бульвару Эркиндик к площади «Ала-Тоо».

Фото: Клооп

Своим маршем, активисты и горожане в очередной раз пытаются привлечь внимание правительства к ежегодной проблеме смога в Бишкеке. Они также призвали граждан не жечь резину и покрышки для отапливания дома.

Ранее власти призвали кыргызстанцев ради экономии электричества топить дома углем или газом. Так как многие не газифицированы или у них не хватает средств на оплату такого отопления, они будут топить углем, а если его не хватит — то разным мусором, вроде остатков ткани или резины. А это только увеличит уровень смога.

Кричат «Я хочу дышать» и «Я за чистый город». pic.twitter.com/gbHbToHLZA — Kloop (@kloopnews) December 18, 2020

Смог в Бишкеке

Проблема смога в столице обсуждается еще с 2017 года. Однако информация о том, что в воздухе в Бишкеке превышено количество вредных частиц, сообщали задолго до этого — больше десяти лет назад.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха — выхлопные газы машин. Воздух загрязняется и от частного сектора, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах.

Экологи утверждают, что на качество воздуха, кроме машин и жилмассивов, влияют выбросы от ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. При этом, власти утверждали, что на столичной ТЭЦ стоят фильтры, которые очищают выбросы твердых частиц на 97%.