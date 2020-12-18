Республиканский штаб сообщил, что на 18 декабря в Кыргызстане скончались три пациента с коронавирусом. Два случая смерти зафиксировали в Баткенской области и один случай в Ошской области.

За все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 324 пациента от осложнений вызванных COVID-19.

По данным штаба, за сутки выявили 264 новых случая заражения COVID-19.

Бишкек — 76;

Ош — 21;

Чуйская область — 67;

Ошская область — 14;

Таласская область — 4;

Нарынская область — 14;

Иссык-Кульская область — 44;

Джалал-Абадская область — 20;

Баткенская область — 4.

За все время пандемии коронавирус выявили у 78 679 человек по всей стране. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 395 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали с выздоровлением 72 051 пациент.

Среди медработников выявили 8 новых случаев заражения COVID-19.

Бишкек — 2;

Ошской области — 1;

Джалал-Абадской области — 1;

Иссык-Кульской области — 4.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 12 медиков. За время пандемии коронавирус подтвердился у 4 065 медработников, из которых выздоровели 3 817 медиков.