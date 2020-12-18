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Республиканский штаб сообщил, что на 18 декабря в Кыргызстане скончались три пациента с коронавирусом. Два случая смерти зафиксировали в Баткенской области и один случай в Ошской области.

За все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 324 пациента от осложнений вызванных COVID-19.

По данным штаба, за сутки выявили 264 новых случая заражения COVID-19.

  • Бишкек — 76;
  • Ош — 21;
  • Чуйская область — 67;
  • Ошская область — 14;
  • Таласская область — 4;
  • Нарынская область — 14;
  • Иссык-Кульская область — 44;
  • Джалал-Абадская область — 20;
  • Баткенская область — 4.

За все время пандемии коронавирус выявили у 78 679 человек по всей стране. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 395 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали с выздоровлением 72 051 пациент.

Среди медработников выявили 8 новых случаев заражения COVID-19.

  • Бишкек — 2;
  • Ошской области — 1;
  • Джалал-Абадской области — 1;
  • Иссык-Кульской области — 4.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 12 медиков. За время пандемии коронавирус подтвердился у 4 065 медработников, из которых выздоровели 3 817 медиков.

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