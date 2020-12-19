Кандидат в президенты Садыр Жапаров ездит с предвыборным туром по стране. Его выступление в Гулчо, Алайском районе Ошской области, прервалось из-за падения одной из агитаторок.

Девушке стало плохо и она упала прямо на сцене, другие члены команды политика стали ее поднимать. О состоянии девушки не сообщается, а видео с ее падением не показано в официальных публикациях политика, а также ретрансляциях его выступлений в СМИ.

В ретрансляции прямого эфира политика редакцией Кабар Медиа показывают избирателей — тем не менее, слышно падение девушки, просьбу политика поднять ее и удивление избирателей, вставших со своих мест.

После того, как девушку подняли, политик продолжил агитацию. Позже он опубликовал такое фото с алайцами: