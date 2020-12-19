И.о. премьер-министра Артем Новиков 18 декабря на совещании по обсуждению бесперебойной работы энергетической системы заявил, что необходимо снизить объемы потребления электроэнергии.

«Осенне-зимний период проходит очень напряженно. Потребление электроэнергии выросло, что может привести к авариям в энергетической системе. Необходимо принимать соответствующие меры и проводить среди населения разъяснительную работу о важности экономии электроэнергии»,— заявил Новиков.

Он отметил, что каждый день фиксируется превышение установленного лимита. По его словам, только за последние сутки, при плановых показателях в 49,8 млн кВт часов, фактическое потребление составило 58 млн кВт часов.

И.о.премьер-министра обещает не допустить зимой веерных отключений.

«У нас есть резервы по мощности и их нужно задействовать. В частности, не в полную силу работает новая ТЭЦ города Бишкек. Считаю, что настало время ввести в работу второй гидроагрегат, чтобы обеспечить достаточный объем выработки электричества и тепла. На это потребуются дополнительные финансовые расходы, но граждане не должны чувствовать дискомфорт в такие холода», — сказал Новиков.

Также Новиков заверил, что в ближайшее время начнется строительство дополнительной линии электропередач для стабилизации подачи электричества в жилмассиве «Ак-Жар», где в дни резкого похолодания произошли сбои в подаче электроэнергии.

Вечером 15 октября жители жилмассива «Ак-Жар» недалеко от рынка Дордой вышли на митинг из-за систематического отключения электроэнергии в их домах. Они перекрыли объездную трассу и подожгли автомобильные шины.

По данным властей Кыргызстана, уровень воды на Токтогульском водохранилище заметно снизился по сравнению с предыдущими годами, поэтому сократилось количество вырабатываемой электроэнергии. Раньше к этому времени накапливалось 16-17 млрд кубометров воды, а на 19 декабря 2020 года — всего 13,7 млрд кубометров.