Эльвира Сурабалдиева

В ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область вице-премьер Эльвира Сурабалдиева встретилась с матерью девочки, пострадавшей от сексуального насилия со стороны трех односельчан.

Сурабалдиева рассказала, что взяла данный случай под личный контроль. По ее словам, госорганам и местным властям были даны поручения по оказанию необходимой помощи и поддержки семье девочки.

«Факты изнасилования несовершеннолетних должны строго наказываться в соответствии с законом. Общество должно быть нетерпимым по отношению к таким случаям. Жертвы изнасилований, в особенности дети, требуют особого внимания со стороны социальных служб, служб охраны здоровья и местных органов власти. Это проблема не возникла здесь и сейчас», — сказала Сурабалдиева.

По словам вице-премьера нужно менять сознание людей и заниматься профилактикой предотвращения насилия в отношении женщин и несовершеннолетних.

«Подобные преступления против личности, совести и права ребенка на счастливое детство и дальнейшую благополучную жизнь не должны оставаться без внимания государства», — заявила вице-премьер.

Сурабалдиева отметила, что необходима качественная работа профильных структур по предупреждению фактов насилия.

«Мы должны работать на опережение. Профильные госорганы, местные власти должны эффективно взаимодействовать, проводя слаженную работу по предупреждению и предотвращению подобных случаев. Нам необходимо установить систему, в которой каждый гражданин будет чувствовать себя защищенным», — рассказала Сурабалдиева.

Дело об изнасиловании подростка

На протяжении полугода трое мужчин в Тонском районе Иссык-Кульской области насиловали 13-летнюю девочку. По словам родителей девочки, мужчины снимали это на видео и угрожали показать его одноклассникам.

Девочка молчала, родители узнали о происходящем лишь тогда, когда девочка забеременела от одного из насильников, и ей пришлось сделать аборт. Уже год с ней работают психологи и врачи, она замкнулась в себе.

Насильники, среди которых два сотрудника местной школы, куда ходила девочка, воспользовались тем, что она жила с пожилым дедушкой и не имела никакой защиты. Родители в это время находились на отгонных пастбищах.

Семья одного из обвиняемых утверждает, что 13-летняя девочка «распутная», а их сын читает намаз и невиновен. Родители девочки говорят, что семья насильника пыталась от них откупиться.

Доказательства вины обвиняемых были собраны в ходе расследования, обвинение просило от 15 до 20 лет тюрьмы. Однако судья Тонского районного суда Сабыр Соодонбеков оправдал двух обвиняемых одного за другим. Третьему он переквалифицировал обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и приговорил к 7,5 годам лишения свободы.

В Генеральной прокуратуре позже сообщили, что районная прокуратура Тонского района намерена обжаловать решение суда по факту изнасилования 13-летней девочки в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Районная прокуратура сейчас рассматривает судебный акт.

Данный случай вызвал общественный резонанс. На него обратили внимание как местные власти, так и международные организации.

Представительства ЮНИСЕФ — Детского фонда ООН, ООН-Женщины и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Кыргызстане сделали совместное заявление, в котором призвали республику защищать жертв гендерного насилия и детей, подвергшихся насилию, и не оставлять эти случаи насилия безнаказанными

«Власти должны восстановить справедливость и реабилитировать жертв гендерного насилия», — заявили организации.

Международные организации напомнили, что Кыргызстан взял на себя обязательства по ряду конвенций, включая Конвенцию о правах ребенка.