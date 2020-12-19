За минувшие сутки в Кыргызстане скончались четыре пациента с коронавирусом.

Два пациента скончались в Ошской области, по одному — в Бишкеке и Баткенской области.

Кроме того, коронавирус подтвердили у еще 232 человек.

Больше всего новых зараженных в Бишкеке — 67 человек. В Чуйской области 59, а в Иссык-Кульской 47.

В других областях заражений гораздо меньше — в Ошской области и Оше 16 и четыре новых пациента. В Баткенской области 15, на одного меньше в Джалал-Абадской области.

В Таласской и Нарынской областях меньше всего новых зараженных — по пять пациентов.

Среди новых зараженных четыре медика — два в Бишкеке, по одному в Таласской и Иссык-Кульской областях.

Выписаны из больниц за сутки 408 человек, в больницах остаются 1694 пациентов. Из них в крайне тяжелом состоянии — 85 человек, в тяжелом — еще 476.

За пандемию зафиксирован 78 911 случай заражения. Из них выздоровели 72 459.

1328 числятся скончавшимися. Правда, летом из статистики смертей исключили более 400 случаев, потому что у скончавшихся кроме вируса были сопутствующие болезни, ставшие, по мнению Минздрава, причиной смерти.