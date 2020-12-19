Вице-премьер-министр Максат Мамытканов на заседании по организации досрочных выборов президента Кыргызстана, заявил, что штаб будет незамедлительно реагировать даже на мельчайшие нарушения. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Я еще раз отмечаю, что реакция правоохранительных органов в случае нарушения прав избирателей будет жесткой. Мы недопустим повтора событий 5 октября», — сказал Мамытканов.

Он отметил, что в случае использования админресурса, подкупа избирателей и других нарушений закона, реакция Координационных групп должна быть незамедлительной.

Предвыборная гонка только стартовала, но кандидаты уже говорят о нарушениях со стороны Садыра Жапарова, бывшего и.о. президента. Кандидаты требовали снять его с гонки, считая его участие в выборах незаконным, но суд не удовлетворил иск.

Также, как и перед выборами в парламент, в соцсетях интересы различных кандидатов продвигают десятки фейковых аккаунтов. Также, как и на парламентских выборах, агитаторы некоторых кандидатов жалуются на угрозы со стороны поддержки других политиков, также претендующих на пост президента.

Октябрьские события

5 октября на центральных улицах Бишкеке начались массовые протесты несогласных с результатами голосования прошедших парламентских выборов.

Митингующие заявляли о нарушении избирательного законодательства, подкуп голосов и использование админресурса со стороны некоторых партий.

Протесты переросли в массовые столкновения между протестующими и силовиками, приведшие к смене власти в стране.

Протесты разгоняли светошумовыми гранатами, водометами и резиновыми пулями. По официальной информации, более тысячи людей получили медицинскую помощь, 439 из них оказана первая медицинская помощь.

Десятки добровольцев стали окружать здание парламента и другие гособъекты, чтобы митингующие не смогли пробраться внутрь и разрушить их.

Однако митингующим со второй попытки всё же удалось захватить здание Белого дома. Они зашли внутрь здания, сломали мебель и устроили пожар.

На улицах Бишкека митингующие сожгли несколько милицейских машин. Сотни человек были ранены, погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. Кроме него, есть и те, кто лишился глаз в результате полученных ранений резиновыми пулями.

На фоне протестов из колонии были освобождены некоторые политики, в том числе экс-депутат парламента Садыр Жапаров. Он провозгласил себя премьер-министром а затем под давлением сторонников депутаты шестого созыва избрали его на этот пост.

Позже Жапаров добился отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова и занял его место.

14 ноября Жапаров сложил с себя все полномочия, чтобы принять участие в выборах президента 10 января 2021 года.