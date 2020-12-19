Садыр Жапаров

В ЦИК прошла жеребьевка кандидатов по расположению в избирательном бюллетене. Первым в списке идет быший заключенный опальный политик, бывший и.о президента Садыр Жапаров. Под №2 идет лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев. На третьем месте журналист и религиозный активист Арстанбек Мыктыбек.

Глава партии «Реформа» Клара Сооронкулова пойдет на выборы под №4, а глава стройкомпании «KG group» Имамидин Ташев под №5.

№6 — экс-депутат Рашид Тагаев. Бывший глава ГКНБ Абдил Сегизбаев под №7, а лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров под №8.

Аймен Касенов

Бывший топ-менеджер «Газпрома» Аймен Касенов идет под №9. Затем под №10 экс-министр соцразвития Улукбек Кочкоров. №11 в списке — Женишбек Байгуттиев бывший советник второго беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Под №12 идет экс-замминистра экономики Эльдар Абакиров, а бывший зампред МВД Курсан Асанов — № 13.

Известный под именем «Арстан Алай» Арстанбек Абдылдаев деятель и самоназванное божество в списке №14.

Равшан Жээнбеков

Экс-депутат Равшан Жээнбеков — №15 в списке, а за ним под №16 идет также бывший депутат Бактыбек Калмаматов. Меценат и бизнесмен Бабур Тольбаев — № 17. Заключает список под №18 Каныбек Иманалиев депутат от партии «Ата Мекен».

Досрочные выборы и референдум

Досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021. В этот же день в стране пройдет и референдум по выбору формы правления. На пост президента страны претендуют 18 кандидатов.

Выборы президента стали результатом затянувшегося политического кризиса, начавшегося после парламентских выборов 4 октября.

После объявления предварительных результатов на площадь столицы вышли несогласные с итогами выборов в парламент. Затем в ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения митингующих с милицией.

Сооронбай Жээнбеков

В результате был захвачен Белый дом, а президент Сооронбай Жээнбеков покинул пост 15 октября 2020 добровольно, через десять дней после начала политического кризиса. Он сделал это «для спокойствия общества» на фоне угроз сторонников Садыра Жапарова.

В обмен на отставку Жээнбеков призвал не проливать крови и обратился к Жапарову с просьбой увести своих сторонников из города. В кресле президента он провел ровно три года.

Садыр Жапаров сначала занял кресло премьер-министра, а затем и.о. президента.

Позже депутаты приняли закон о переносе повторных выборов в парламент и проведении конституционной реформы. Они же внесли в парламент проект новой Конституции. Проект подвергся критике со стороны общественности и юристов, так как в случае его принятия президент может получить неограниченные полномочия над всеми ветвями власти.

Одновременно с Конституционным совещанием, где обсуждали изменения в проект основного закона, депутаты шестого созыва инициировали еще один закон — о референдуме, который хотят провести для смены формы госуправления.

Его приняли в трех чтениях за два дня, без общественного обсуждения и внесения поправок.