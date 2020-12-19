Фото: МЧС

Акипресс со ссылкой на УВД сообщил о смерти сотрудника оружейного магазина «Таргет» в пожаре на Ахунбаева Каралаева.

Ранее Минздрав сообщил, что в Бишкекский центр травматологии доставили трех пострадавших в этом пожаре.

«Трое пострадавших от взрыва поступили в БНИЦТО. Состояние относительно удовлетворительное, они в ожоговом отделении», — сообщил минздрав.

Пожар разгорелся на пересечении улиц Ахунбаева и Каралаева — сначала говорили о возгорании в оружейном магазине. Но МЧС сообщал, что огонь разгорелся в сервисном центре. Объекты находятся по одному адресу — Ахунбаева 2\1.

МЧС утверждает, что пожар уже локализован. Начался пожар в примерно 10 часов — его тушили три пожарных расчета, на месте происшествия дежурила скорая, которая и доставила пострадавших в больницу.