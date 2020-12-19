На выступлении перед избирателями в Гулчо, в Алайском районе Ошской области, Садыр Жапаров заявил, что вернет в Кыргызстан беглых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, если их «народ простит».

«Если много людей попросит, если народ простит обоих, тогда привезем. Если большинство будет против — трудно будет», — ответил Жапаров на вопрос одного из избирателей.

Вернуть политиков на родину попросил пожилой мужчина — он переживал, что бывшие главы Кыргызстана пожилые и скучают по родине. Он также заявил, что первый беглый президент Кыргызстана Аскар Акаев хорошо поработал.

Почему из Кыргызстана бежали президенты?

Первый беглый президент

Аскар Акаев и его супруга Майрам

Аскар Акаев возглавил страну после обретения независимости. Спустя 15 лет правления в 2005 году, после парламентских выборов, признанных наблюдателями нечестными, Акаев лишился власти и вместе с семьей поселился в России.

Бывший глава государства заявил, что большинство участников протеста были «представителями криминалитета» — ему якобы сообщили об этом, кроме того «это было видно». Акаев утверждал, что ему предлагали применить против протестующих силу, но он отказался и уехал из страны, чтобы избежать жертв.

Аскар Акаев вернулся к научной деятельности. На своем личном сайте Акаев описывает себя так — «крупный ученый, человек подлинно гуманистических и демократических взглядов».

Семья первого беглого президента

Когда в 2019 году умер его сын Айдар, стало известно, что первенец беглого главы государства проживал в элитном районе к западу от Москвы — «Рублевке».

Аскар Акаев не единственный политик в семье — при его правлении в парламент баллотировались его дети Айдар и Бермет, а первая леди Маймар Акаева в 2000 году она возглавляла Партию женщин Кыргызстана.

Айдар Акаев победил в парламентских выборах 2005 года — а после революции его судили за экономические преступления. Бермет Акаева тоже выиграла в выборах в парламент в 2005 году и пыталась баллотироваться уже при Бакиеве в 2007 году. Ее называют основательницей пропрезидентской партии «Алга, Кыргызстан!», которая прекратила свое существование после революции 2005 года.

Второй беглый президент

Бакиев в Беларуси живет с кыргызстанкой, бывшей участницей регионального конкурса красоты, матерью двух его детей. Где находится его официальная супруга и был ли оформлен развод — неизвестно. Однако, судя по интервью Бакиева, с новой супругой он жил еще будучи президентом Кыргызстана.

Клан Бакиевых тоже не бедствует за границей. Недавно Курманбек Бакиев — второй беглый президент Кыргызстана — заявил, что не покинет Беларусь и не оставит своего друга Александра Лукашенко, многолетнего белорусского лидера, который после итога последних выборов президента применил силу в отношении тысяч несогласных, много месяцев не признающих его президентом.

Курманбек Бакиев живёт в Беларуси уже 10 лет — он бежал туда вместе с семьей еще в 2010 году, когда лишился власти в Кыргызстане. Во время столкновений 7 апреля 2010 года против участников протеста применили оружие и десятки людей погибли на площади у Белого дома. Курманбек Бакиев заочно осужден на 30 лет лишения свободы и объявлен в розыск. Его брат Жаныш Бакиев заочно приговорен к пожизненному сроку, а сын Максим — заочно осужден на 25 лет заключения с конфискацией имущества.

Клан Бакиевых, в том числе его официальная супруга Максим Бакиев в Суррее Асылбек Салиев Жаныш Бакиев

Все эти заочные осуждения никак не мешают братьям Бакиевым вольготно жить в Беларуси и заниматься бизнесом, Максим Бакиев проживает в Великобритании — у него поместье в графстве Суррей.

В Беларусь переехали и другие родственники — племянник бывшего президента Асылбек Салиев и внук — сын Марата Бакиева — Руслан Бакиев.

Курманбек Бакиев сначала жил в президентской резиденции в «Плавно», после переехал в элитный район Минска «Дрозды», а в 2017 году стало известно, что беглый президент достроил дом в элитном микрорайоне Минска «Лебяжий».

А буквально в июне 2020 года стало известно, что Лукашенко выделил Бакиеву участки общей площадью в 70 соток «в пожизненное наследуемое владение» – один участок в 45 соток недалеко от резиденции президента «Заславль-2» и смежный участок в 25 соток.

Лукашенко и Данияр Усенов

Лукашенко не только не намерен выдавать Бакиевых Кыргызстану и даже не скрывает, что глава агрокорпорации БНБК Даниил Урицкий на самом деле беглый премьер времен Бакиева Данияр Усенов. Официально Кыргызстан по-прежнему требует экстрадиции Усенова и Бакиевых.

СМИ Беларуси считают, что семья бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева может быть причастна к строительству крупного элитного комплекса в центре Минска Centropol — в нем будет казино, развлекательный центр, рестораны и бары. В строительство инвестировали около 80 миллионов долларов.

Руслан Петров — он же Бакиев

Комплекс строила компания «Гермес Констракшн». Она принадлежит другой компании — D-Business Solutions Limited, которая, в свою очередь, принадлежит еще трем компаниям, среди которых Forpaton Resource LP. Forpaton Resource LP зарегистрирована в Шотландии, но принадлежит гражданину Беларуси, Руслану Петрову — он же Руслан Бакиев, внук Курманбека Бакиева. Также Бакиевых связывают и с БНБК — Асылбек Салиев имеет в ней 22,5 процентную долю.