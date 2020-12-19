На выступлении перед избирателями в Гулчо, в Алайском районе Ошской области, Садыр Жапаров заявил, что вернет в Кыргызстан беглых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, если их «народ простит».
«Если много людей попросит, если народ простит обоих, тогда привезем. Если большинство будет против — трудно будет», — ответил Жапаров на вопрос одного из избирателей.
Вернуть политиков на родину попросил пожилой мужчина — он переживал, что бывшие главы Кыргызстана пожилые и скучают по родине. Он также заявил, что первый беглый президент Кыргызстана Аскар Акаев хорошо поработал.
Почему из Кыргызстана бежали президенты?
Первый беглый президент
Аскар Акаев возглавил страну после обретения независимости. Спустя 15 лет правления в 2005 году, после парламентских выборов, признанных наблюдателями нечестными, Акаев лишился власти и вместе с семьей поселился в России.
Бывший глава государства заявил, что большинство участников протеста были «представителями криминалитета» — ему якобы сообщили об этом, кроме того «это было видно». Акаев утверждал, что ему предлагали применить против протестующих силу, но он отказался и уехал из страны, чтобы избежать жертв.
Аскар Акаев вернулся к научной деятельности. На своем личном сайте Акаев описывает себя так — «крупный ученый, человек подлинно гуманистических и демократических взглядов».
Когда в 2019 году умер его сын Айдар, стало известно, что первенец беглого главы государства проживал в элитном районе к западу от Москвы — «Рублевке».
Аскар Акаев не единственный политик в семье — при его правлении в парламент баллотировались его дети Айдар и Бермет, а первая леди Маймар Акаева в 2000 году она возглавляла Партию женщин Кыргызстана.
Айдар Акаев победил в парламентских выборах 2005 года — а после революции его судили за экономические преступления. Бермет Акаева тоже выиграла в выборах в парламент в 2005 году и пыталась баллотироваться уже при Бакиеве в 2007 году. Ее называют основательницей пропрезидентской партии «Алга, Кыргызстан!», которая прекратила свое существование после революции 2005 года.
Второй беглый президент
Клан Бакиевых тоже не бедствует за границей. Недавно Курманбек Бакиев — второй беглый президент Кыргызстана — заявил, что не покинет Беларусь и не оставит своего друга Александра Лукашенко, многолетнего белорусского лидера, который после итога последних выборов президента применил силу в отношении тысяч несогласных, много месяцев не признающих его президентом.
Курманбек Бакиев живёт в Беларуси уже 10 лет — он бежал туда вместе с семьей еще в 2010 году, когда лишился власти в Кыргызстане. Во время столкновений 7 апреля 2010 года против участников протеста применили оружие и десятки людей погибли на площади у Белого дома. Курманбек Бакиев заочно осужден на 30 лет лишения свободы и объявлен в розыск. Его брат Жаныш Бакиев заочно приговорен к пожизненному сроку, а сын Максим — заочно осужден на 25 лет заключения с конфискацией имущества.
Все эти заочные осуждения никак не мешают братьям Бакиевым вольготно жить в Беларуси и заниматься бизнесом, Максим Бакиев проживает в Великобритании — у него поместье в графстве Суррей.
В Беларусь переехали и другие родственники — племянник бывшего президента Асылбек Салиев и внук — сын Марата Бакиева — Руслан Бакиев.
Курманбек Бакиев сначала жил в президентской резиденции в «Плавно», после переехал в элитный район Минска «Дрозды», а в 2017 году стало известно, что беглый президент достроил дом в элитном микрорайоне Минска «Лебяжий».
А буквально в июне 2020 года стало известно, что Лукашенко выделил Бакиеву участки общей площадью в 70 соток «в пожизненное наследуемое владение» – один участок в 45 соток недалеко от резиденции президента «Заславль-2» и смежный участок в 25 соток.
Лукашенко не только не намерен выдавать Бакиевых Кыргызстану и даже не скрывает, что глава агрокорпорации БНБК Даниил Урицкий на самом деле беглый премьер времен Бакиева Данияр Усенов. Официально Кыргызстан по-прежнему требует экстрадиции Усенова и Бакиевых.
СМИ Беларуси считают, что семья бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева может быть причастна к строительству крупного элитного комплекса в центре Минска Centropol — в нем будет казино, развлекательный центр, рестораны и бары. В строительство инвестировали около 80 миллионов долларов.
Комплекс строила компания «Гермес Констракшн». Она принадлежит другой компании — D-Business Solutions Limited, которая, в свою очередь, принадлежит еще трем компаниям, среди которых Forpaton Resource LP. Forpaton Resource LP зарегистрирована в Шотландии, но принадлежит гражданину Беларуси, Руслану Петрову — он же Руслан Бакиев, внук Курманбека Бакиева. Также Бакиевых связывают и с БНБК — Асылбек Салиев имеет в ней 22,5 процентную долю.