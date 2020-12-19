Пресс-служба правительства сообщила, что и.о. премьер-министра Артем Новиков провел совещание по экологической ситуации в Бишкеке. Он поручил соответствующим органам провести расчеты по возможности перевода Бишкекской ТЭЦ на газовое топливо.

«Если затраты на уголь и газ примерно сопоставимы, то этот вопрос необходимо решать и как можно скорее»,— заявил он.

Новиков отметил, что данные профильных госорганов по экологическим вопросам разнятся и нет четкого видения о том, насколько тот или иной фактор влияет на загрязнение воздуха.

По его словам, в одних данных указано, что почти 20% выбросов приходится на ТЭЦ города Бишкек. Новиков подчеркнул, что в 2019 году штрафные санкции за несоответствие качества завозимого угля за весь осенне-зимний период составили 14 млн сомов, тогда как за неполные 3 месяца этого года – уже 68 млн сомов.

Кроме этого и. о. премьер-министра предложил газифицировать жилмассивы вокруг Бишкека и перевести общественный и легковой транспорт на газомоторные топлива.

По данным Новикова, газ проведен в 22 жилмассива вокруг Бишкека, в которых к газу подключены 14 тысяч домов. Еще в пяти пунктах завершены работы.

Также, Новиков дал поручения мэрии столицы по переводу котельных на газ, решению вопросов строительства сортировочной линии на мусорном полигоне, реализации комплексной программы озеленения, а также изменению подходов в архитектурном проектировании с учетом розы ветров.

Экологическая проблема Бишкека

Экологическая ситуация в Бишкеке заметно ухудшилась с наступлением холодов. Город покрыл густой смог. Количество вредных частиц превысило норму уже давно — об этом сообщали больше десяти лет назад.

Экологи утверждают, что на качество воздуха существенно влияют выбросы с ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.

18 декабря в Бишкеке прошел очередной марш против смога и бездействия властей столицы для решения этой проблемы. В 2019 году также проходили митинги – около ста человек собрались на центральной площади, чтобы выразить свое недовольство экологической ситуацией. Тогда воздух в Бишкеке колебался от уровня «опасный для уязвимых групп» до уровня «опасный для здоровья». Власти Бишкека признали, что воздух опасен, и попросили жителей носить маски от смога и приобрести очистители воздуха.