Исполняющий обязанности мэра столицы Балбак Тулобаев в интервью порталу Super.kg заявил, что ему предлагали 300 тысяч евро за одну директорскую должность и новый автомобиль Lexus 2019 года выпуска стоимостью в 100 тысяч долларов за другую.

«Триста тысяч евро. Даже не долларов. Сердце ушло в пятки. Дал это спецслужбам, они проверяют [..] Я же человек, подумал забрать деньги и оставить должность мэра, написав заявление. Конечно, все это шутка. Как бы я ответил перед совестью, во-первых. Во-вторых я был удивлен, почему они не боятся. Они стали настолько бесстрашными и наглыми. Считают, что все можно купить», — заявил Тулобаев.

Отвечая на вопрос одного из ведущих, он сказал, что зарплата, которую получают сотрудники на этих должностях — 15-20 тысяч сомов.

Кроме этого, Балбак Тулобаев заявил, что в скором времени уволит трех-четырех сотрудников мэрии, а еще несколько будут посажены.

«Некоторые директора не выполняют указаний и работают по-старому. И здесь хочу обратиться к отдельным главам хозяйств, что я всё равно не дам работать по-старому. Пусть хоть обрушат на меня небо, которое их прикрывает. Открыто скажу, что их «крыши» я слушать не буду. Работайте чисто, честно, а нет — освобождайте должности», — сказал и.о.мэра.

Также Тулобаев отметил, что в работе мэрии очень много недостатков.

«Если мы перестанем хотя бы воровать — уже польза», — считает он.

Кто такой Тулобаев

Балбак Тулобаев работал в мэрии Бишкека, пока его не назначили полпредом Ыссык-Кульской области. Его вернули в мэрию после борьбы нескольких кандидатов за пост главы муниципалитета — вернувшись, Тулобаев стал увольнять чиновников мэрии.

Будучи полпредом, Тулобаев проявил лояльность по отношению к Садыру Жапарову, стремившегося к постам премьера и и.о. президента.

Будучи недолго и.о. президента, Жапаров успел поставить на главные должности своих сторонников. Главой ГКНБ сла его друг и сопартиец Камчыбек Ташиев, а место генпрокурора занял адвокат Жапарова Курманкул Зулушев.

14 ноября Жапаров сложил с себя все полномочия, чтобы принять участие в выборах президента, назначенных на 10 января 2021 года.