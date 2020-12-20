За минувшие сутки в Бишкеке не стало еще двоих пациентов с коронавирусом.

321 человека выписали из больницы, лечение продолжают принимать 1664 пациента. В том числе 84 человека в крайне тяжелом состоянии и 449 в тяжелом.

Новых зараженных — 211 человек. Больше всего новых зараженных в Бишкеке — 64.

Немногим меньше в Чуйской и Иссык-Кульской областях — 56 и 50 соответственно.

В остальных областях много меньше новых пациентов. В Ошской области и Оше — 12 и шесть.

В Джалал-Абадской — 10, в Баткенской — шесть. В Нарынской области четыре, в Таласской три.

В том числе заразились вирусом три медика из Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей.

Общее число заражений за пандемию достигло 79 122 случаев, из которых выздоровели 72 780, а скончались 1330. Ранее из статистики смертей исключили более 400 случаев, потому что у скончавшихся кроме вируса были сопутствующие болезни, ставшие, по мнению Минздрава, причиной смерти.