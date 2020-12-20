Большой бетонный круг, который по замыслу скульптора должен был превратиться с щит Бишкека Баатыра, расписали вандалы.

О том, что в центре Бишкека, у здания минкульта, намерены установить монумент Бишкек баатыру, стало известно летом 2020 года. Тогда то и установили круг и фундамент под памятник. По замыслу скульптора, конечный вариант монумента должен выглядеть так:

Скульптура Бишкек баатыра должна быть трехметровой. 8 млн сомов на его возведение собрало объединение «Бишкек баатыр» во время марафона. Автор монумента — скульптор Адиль Сейталиев, его работа победила в открытом конкурсе, который провела в 2019 году «Бишкекглавархитектура».

Однако с лета вид монумента особо не поменялся — если не иметь в виду под изменениями роспись зеленой краской.