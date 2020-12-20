В Бишкеке 20 декабря прошел очередной воскресный марш за законность, участники которого выступают против референдума и изменения Конституции Кыргызстана.

По сложившейся традиции, люди прошли от железнодорожного вокзала по аллее Эркиндик до Белого дома. В марше приняли участие около 50 человек. Среди них был и депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, который ранее высказывался против президентской формы правления и конституционной реформы.

И даже снегопад маршу не помеха pic.twitter.com/xICX21tS4a — Kloop (@kloopnews) December 20, 2020

Референдум назначен на 10 января 2021 года, в один день с президентскими выборами. На референдуме избиратели выберут, хотят ли они президентскую или парламентскую форму правления.

До этого 80 депутатов парламента шестого созыва, чей срок закончился 28 октября инициировали проект нового Основного закона. Юристы и общественные деятели раскритиковали изменение главного закона страны. Основная претензия в том, что у шестого созыва парламента попросту нет полномочий для инициации таких глобальных изменений.

Кроме того, в проекте новой Конституции максимально увеличены полномочия президента и есть множество спорных моментов, которые могут дать почву для ущемления свободы слова и цензуры СМИ.