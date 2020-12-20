Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, сколько денег поступило на банковские счета кандидатов в президенты, открытых для проведения агитации, а также сколько уже потрачено.

По данным ЦИК, на 18 декабря Жапаров уже потратил почти 44 млн сомов. Всего на счета кандидатов поступило почти 92 млн сомов, но больше половины этих средств принадлежат Жапарову. У него на счету 47,4 млн, что составило 52 % от общей суммы.

Далее по количеству потраченных на агитацию средств идет Бабыржан Тольбаев. На его счет поступило 9.4 млн сомов, а потрачено – 5.7 млн сомов.

Меньше всего денег тратит единственная женщина-кандидат в президенты Клара Сооронкулова. На ее счет поступил 1 млн сом, израсходован -1 млн.

Откуда деньги у Жапарова

По данным ЦИК, более 15 млн сомов Жапаров выделил из собственных средств. Еще 31 млн сомов поступило на его счет от разных людей и организаций, помеченных как добровольное пожертвование.

Досрочные выборы президента

Выборы президента назначены на 10 января 2021 года, в один день с референдумом. Решением суда избиратели Кыргызстана 10 января должны выбрать не только главу государства, но и форму правления.

ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента. Агитация началась 15 декабря и продлится до 9 января- дня тишины перед самими выборами. Однако, претенденты в президенты уже заявляют о нарушениях со стороны одного из кандидатов — Садыра Жапарова.