Управление патрульной службы милиции сообщило, что оштрафует борца Жоломана Шаршенбекова за вождение с непристёгнутым ремнём безопасности. Ранее его сокомандник Марлен Асикеев опубликовал у себя в соцсетях видео, где Шаршенбеков едет за рулем нового автомобиля, который подарили ему спонсоры за победу на Кубке мира в Сербии.

На видео Шаршенбеков управлял автомобилем без пристёгнутого ремня безопасности, на который позже отреагировала милиция.

По закону, штраф за непристегнутый ремень в Кыргызстане составляет 1000 сомов.

Автомобиль марки Mercedes-Benz W211 спортсмену подарил магазин мусульманской одежды «Сажда», чьим послом является Шаршенбеков.

Также новый автомобиль получил борец Руслан Царев, который завоевал бронзу на этом же турнире. Ему подарили автомобиль Toyota Camry 50.

Жоламан Шаршенбеков выиграл золото в соревнованиях по греко-римской борьбе на Кубке мира. А Руслан Царев и Каалы Сулайманов стали бронзовыми призерами.

Кроме этого, женская сборная Кыргызстана по борьбе завоевала три медали на Кубке мира. Айсулуу Тыныбекова и Мээрим Джуманазарова выиграли золото в своих весовых категориях. А Айпери Медет кызы взяла бронзу.