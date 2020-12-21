В Кыргызстане каждый год дети страдают от физического, сексуального и эмоционального насилия, часть из которого заканчивается убийством ребенка. Любая форма насилия над детьми приводит к разрушительным последствиям на всех этапах жизни — от самого младшего возраста до процесса полноценного взросления.

За последние пять лет Генеральной прокуратурой было зарегистрировано как минимум 1053 тяжких преступлений в отношении детей, которые включают в себя избиения, изнасилования и убийства.

Сами дети не могут в одиночку противостоять насилию, все решения за них принимают взрослые. Но они подают сигналы о том, что их тревожит, чаще всего эти сигналы можно увидеть в их рисунках.

Проект «У вас есть выбор, у меня его нет» — это немое обращение ребенка к взрослому, в котором мы хотим научить взрослых вовремя замечать сигналы ребенка через рисунки. Мы предлагаем вам встать на место человека, который решает судьбу ребенка. Сможете ли вы разобраться в чувствах детей через рисунок?