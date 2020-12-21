9-летняя школьница из Кеминского района обратилась к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой защитить ее маму от нападок администрации школы, в которой она работает.

«Защитите права мамы»

В опубликованном обращении девочка в слезах рассказала о том, что руководство школы имени Жалила Садыкова издевалось над ее матерью, которая уже три года работает в этой школе учительницей.

По ее словам, однажды после издевательств мама упала в обморок.

«Из-за трудностей в пандемию у нас дома не осталось муки. Мама попросила у администрации школы деньги, которые были сданы на питание. Но они ответили: «Зачем ты об этом спрашиваешь?» Руководство нарушает права мамы и издевается над ней», – рассказала ученица.

По словам девочки, ее семья уже обращалась «в разные места, но результата не было».

«Камчыбек ата, помогите нам, защитите права мамы, прошу вас приехать к нам и проверить школы. 18 декабря мама упала в обморок прямо во дворе. Мы с 11-летним братом ее еле затащили домой и вызвали скорую. Если она станет больной, кто нас с братом будет растить?» – сказала школьница.

Реакция Ташиева и ГКНБ

В пресс-службе Госкомитете нацбезопасности 21 октября сообщили, что глава ведомства Камчыбек Ташиев дал поручение сотрудникам Чуйского управления ГКНБ проверить школу.

По данным ГКНБ, Ташиев взял дело под личный контроль, ведется проверка по всем обстоятельствам, указанным в обращении, в том числе и материальному состоянию семьи девочки.

«По итогам проверки будут приняты соответствующие меры, а также рассматривается вопрос об оказании материальной помощи этой семье», — отметили в ведомстве.