Кроме этого, по ее словам, комиссия указала на то, что последним местом работы Тазабековой была Медслужба МВД, которая не входит в систему минздрава. Поэтому у минздрава нет правовых и других нормативных оснований для выплаты компенсации.

Баялинова обратила внимание на то, что на сегодня компенсации за «смерть на посту» не получили семьи десятков медиков.

«Вот и получается, что у медиков Кыргызстана есть только право на смерть и никаких других “правовых и иных нормативных оснований”, чтобы посмертно, по справедливости, поощрили их труд и с уважением чтили их память», — считает бывшая советница минздрава.

А что говорит минздрав?

По приказу минздрава, сотрудники больниц, не подчиняющихся ведомству, не могут получить эти компенсации. Об этом на брифинге 13 ноября рассказали и подтвердили еще раз «Клоопу» 21 декабря юристы ведомства.

Глава юротдела минздрава Азамат Жумакеев тогда отметил, что, по трудовому законодательству, любой работодатель должен обеспечить своих сотрудников СИЗ и другими санусловиями. Также и при заражении — работодатель обязан выплачивать им компенсации.

Кроме этого, с 29 июня должны были вступить в силу поправки в закон «О статусе медработника». В него была включена новая часть про гарантии и условия труда сотрудников всех видов медучреждений страны во время режимов ЧП и ЧС.

Там же указаны и точные меры для определения размера компенсаций медикам. Как только закон вступит в силу все предыдущие приказы и постановления правительства о выплатах медработникам будут отменены.

Однако он еще не заработал из-за того, что не был утвержден порядок осуществления выплат, который находится в аппарате правительства.

В пресс-службе правительства сообщили, что сейчас документ рассматривают вице-премьеры и и.о. премьер-министра, но не смогли уточнить, на какой именно стадии утверждения он находится.

Уполномоченная по вопросам предупреждения коррупции минздрава Индира Джумабаева заявила, что когда закон полноценно начнет работать, ведомствам нужно будет создать такие же комиссии для служебного расследования и запрашивать у минфина средства на выплату компенсаций своим медсотрудникам.

К таким учреждениям относятся спецбольница при Управделами президента и правительстве, медучреждения минобороны, МВД и ГСИН.

А что же в МВД?

В УВД Ошской области, в медслужбе которого работала Тазабекова, сообщили, что медработнице и в системе МВД не было положено компенсации. Так было из-за того, что она не была военнообязанной, а наемной сотрудницей.

Однако, по словам пресс-секретаря ведомства, для решения этого вопроса из администрации Ошской области, мэрии города Ош и других учреждений были выданы специальные ходатайства. Их направили в спецкомиссию при МВД, которая рассматривает такие случаи.

Пресс-секретарь УВД добавил, что ведомство несколько раз дополняло и подправляло документы перед отправкой в Бишкек.

По данным спецкомиссии минздрава, к 21 декабря всего компенсаций по 200 тысяч сомов получили 608 медиков. Еще 529 заявок готовят на выплату по итогам работы комиссии. В итоге комиссия сейчас одобрила 1 137 заявок из 2 350.

Только 32 семьи умерших медработников получили компенсации в 1 млн сомов. При этом, от последствий коронавируса скончалось более 80 медиков по всей стране.