Молодёжная организация IDEA Центральная Азия опубликовала на своей странице в фейсбуке снимок трёх плакатов на окнах здания офиса. На плакатах написано «Насильники на свободе», «Изнасилована в 13 лет» и «Как так, судья?».

✊ Мы не можем и не должны быть равнодушными! ❗️ Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней... Опубликовано IDEA Центральная Азия Суббота, 19 декабря 2020 г.

В интервью изданию Kaktus.media члены организации сообщили, что плакаты повесили с целью обратить внимание общественности на дело об изнасиловании 13-летней девочки в Тонском районе.

По их словам, плакаты будут висеть до тех пор, пока не будет вынесен соответствующий приговор всем обвиняемым в изнасиловании.

«К слову, внутри офиса темно, но в этом и идея, что плакаты закрывают там солнечный свет, пока не будет правосудия», — сообщили в организации.

Члены организации отметили, что они открыли сбор писем от граждан для судьи, который ранее оправдал двух обвиняемых в изнасиловании девочки. По их словам, все собранные письма они передадут судье.

Дело об изнасиловании

В начале декабря Тонский райсуд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Из троих обвиняемых только 45-летний мужчина получил приговор с лишением свободы на 7 лет и 6 месяцев.

Один из родственников потерпевшей девочки Талант Байсеитов рассказал, что судопроизводство в отношении троих подозреваемых было выделено в отдельное производство. А судья переквалифицировал статью «Изнасилование» на статью «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Такое решение судья принял несмотря на то, что прокурор просил подозреваемым от 15 до 20 лет тюрьмы.

О самом инциденте стало известно ещё в ноябре 2019 года, после того как родители сообщили о её пропаже. Через несколько дней девочку нашли с 40-летним соседом.

По данным правоохранительных органов, мужчина насиловал девочку, пользуясь тем, что ее родители находятся не дома, а ее воспитывает незрячий дедушка. Однако позже стало известно, что девочку насиловали трое мужчин, а следователь не принимал заявления от родственников пострадавшей.