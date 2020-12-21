И.о. президента Талант Мамытов 20 декабря встретился с жителями Ноокенского района Джалал-Абадской области во время рабочего визита. Рабочая поездка Мамытова совпадает с предвыборной агитацией его близкого соратника Садыра Жапарова, который также ездит по югу страны.

Мамытов заявил, что парламентские выборы в октябре 2020 года прошли с многочисленными нарушениями. По его словам, это привело к массовым протестам и беспорядкам в стране.

«В Кыргызстане 6-7 октября произошли народные волнения, в результате которых произошла мирная смена власти. Причиной недовольств населения стали несправедливые итоги парламентских выборов, проведенные с многочисленными нарушениями, и отсутствие качественных изменений в республике», — сказал Мамытов.

Он добавил, что главный приоритет сейчас — «проведение честных и прозрачных выборов».

«Впервые в истории республики народ сам выберет подходящую форму правления. Мы делаем всё для того, чтобы обеспечить честный и прозрачный выборный процесс, ведь от этого зависит будущее Кыргызстана», — сказал и.о. президента.

Талант Мамытов и партия «Кыргызстан»

На парламентских выборах 4 октября, и.о. президента Талант Мамытов баллотировался от партии «Кыргызстан», которая была связана с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Наряду с политобъединениями «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик», партию обвиняли в использовании админресурса и подкупе избирателей во время голосования 4 октября.

Ещё в августе в ЦИК обратились члены некоторых политобъединений с требованием снять партию с предвыборной гонки за опоздание при сдаче документов для регистрации.

Все партии должны были предоставить свои документы в Центризбирком 24 августа до 18:00, однако на видеозаписи с камер наблюдения было видно, что представитель «Кыргызстана» занес документы в ЦИК в 18:01.

В ЦИК тогда заявили, что время видеокамер спешит на 13 минут. А в журнале посещений ЦИКа заметно, что время прихода представителя партии «Кыргызстан» исправили на 17:59.

Ещё одним нарушением стал «подарок денежных средств избирателям» от члена партии Дастана Джумабекова.

В середине сентября бывший тогда еще спикером парламента Джумабеков подарил 50 тысяч сомов семье из Таласской области, в которой назвали сына в его честь.

Тогда правозащитники потребовали у МВД и генпрокуратуры привлечь Джумабекова к уголовной ответственности .

Бывший член ЦИК Атыр Абдрахматова тогда предложила рассмотреть снятие кандидатуры Джумабекова или всей партии «Кыргызстан» с предвыборной гонки, так как подарок спикера может считаться прямым подкупом избирателей. Однако при голосовании в ЦИК 18 октября предложение Абдрахматовой не набрало нужного количества голосов.

Референдум и президентские выборы

Досрочные выборы президента и референдум по выбору формы правления пройдут в Кыргызстане 10 января 2021 года. На выборах принимают участие 18 кандидатов и только Садыр Жапаров, который пришел к власти путем угроз после народного протеста, потратил больше всех на предвыборную агитацию — 44 млн сомов.

На референдуме кыргызстанцы должны будут выбрать парламентскую или президентскую форму правления, или же проголосовать за «против всех вариантов». Референдум — одно из обещаний, которое Жапаров озвучил перед своими сторонниками после того, как в ночь на 6 октября они освободили его из колонии.

Юристы и независимые наблюдатели не раз сообщали о том, что назначение референдума прошло с массовыми нарушениями законодательства. По их мнению, депутат шестого созыва Акылбек Жапаров, который инициировал его в одиночку, нарушил Конституцию и не имел полномочий даже выдвигать этот проект.

Они также не согласны с проведением президентских выборов и референдума в один день. По их мнению, кыргызстанцы не успеют изучить предвыборные программы кандидатов и вопросы, поднимаемые на референдуме.

Сам Жапаров заявил, что предложил провести референдум по форме правления одновременно с выборами президента, чтобы сэкономить деньги. Он считает, что после волнений именно этот вопрос волнует граждан страны.

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