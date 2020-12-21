Пресс-служба мобильного оператора «Мегаком» сообщила журналисту «Клоопа», что Торохан Жунусбеков 14 декабря взял отпуск без содержания. Ранее стало известно, что Жунусбеков возможно агитировал за кандидата в президенты Садыра Жапарова.

При этом, в компании не уточнили для каких целей советник гендиректора Жунусбеков взял бессрочный отпуск. В компании «Мегаком» добавили, что, согласно внутреннему уставу, Жунусбеков может взять отпуск за свой счет, несмотря на недавний приход на работу.

Также в компании отметили, что сторонник Жапарова может проводить агитацию, так как «Мегаком» не является государственным органом.

«Хоть и 100% принадлежит государству, компания не является государственным органом, мы коммерческая организация. Если бы Жунусбекову нельзя было проводить агитацию, то наши юристы сразу бы предупредили об этом его», — сообщили в пресс-службе «Мегаком».

Жунусбеков и агитация

Торохан Жунусбеков опубликовал фото в фейсбуке со встречи кандидата Садыра Жапарова с электоратом в Таласе. Он добавил к фото подпись, которую можно расценивать как агитацию: «Народ Таласа с Садыром Жапаровым».

После этого координационная группа реагирования Центризбиркома передала в Генпрокуратуру и МВД жалобу на возможное нарушение предвыборной агитации сторонниками Жапарова.

Сам Жунусбеков — член «Мекенчил», партии кандидата в президенты Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. В СМИ Жунусбекова называют «профессиональным митингующим».

После смены власти Жунусбеков хотел стать мэром Бишкека, после того, как этот пост покинул Азиз Суракматов. Тогда Жунусбеков заявлял, что мэром должен стать человек, который знает основные проблемы города и сможет их решить.

А после смены власти и ухода Сооронбая Жээнбекова с поста президента, Жунусбекова назначили советников гендиректора компании «Мегаком».