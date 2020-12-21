Центральная избирательная комиссия 21 декабря зарегистрировала две агитационные группы референдума по определению формы правления в стране.

Агитационная группа за парламентскую форму правления получила регистрационное удостоверение. Ее возглавил депутат парламента Дастан Бекешев. Ранее он неоднократно выступал против референдума, заявив, что от него «проиграет только народ».

Кроме того, зарегистрирована агитационная группа, выступающая против обоих предложенных в бюллетене вариантов — президентской и парламентской формы. Ее возглавил гражданский активист и член политсовета партии «Реформа» Чынарбек Шабдан уулу.

Ранее ЦИК пояснила, что агитировать, вести разъяснительную работу, объяснять, что представляют собой парламентская и президентская формы правления, могут только члены зарегистрированных агитационных групп.

Группы должны открыть свои избирательные фонды и через них оплачивать размещение материалов в частных СМИ.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против обоих предложенных вариантов. Бюллетень будет признан недействительным, если его оставить пустым или отметить более 1 пункта.

Референдум по форме правления

Досрочные выборы президента и референдум по выбору формы правления пройдут в Кыргызстане в один день – 10 января 2021 года.

10 декабря парламент одобрил законопроект о референдуме по форме правление сразу во втором и третьем чтениях. За законопроект проголосовали 60 депутатов, против — четыре — Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Айсулуу Мамашова и Каныбек Иманалиев.

ОФ «Гражданская платформа» проанализировав нормы законопроекта и пакет документов к данному законопроекту выявила «грубейшие нарушения».

«Проведенный анализ показывает, что инициированный проект закона о назначении референдума (проведения его с досрочными президентскими выборами), рассматривается и принимается Жогорку Кенешем с грубейшими нарушениями Конституции, конституционного Закона “О Правительстве КР”, Законов КР “О нормативных правовых актах” и “О Регламенте Жогорку Кенеш КР”», — заключили в фонде.

На референдуме кыргызстанцы должны будут выбрать парламентскую или президентскую форму правления, или же проголосовать за «против всех вариантов».

Референдум — одно из обещаний, которое Жапаров озвучил перед своими сторонниками после того, как в ночь на 6 октября они освободили его из колонии.

Юристы и независимые наблюдатели не раз сообщали о том, что назначение референдума прошло с массовыми нарушениями законодательства. По их мнению, депутат шестого созыва Акылбек Жапаров, который инициировал его в одиночку, нарушил Конституцию и не имел полномочий даже выдвигать этот проект.

Они также не согласны с проведением президентских выборов и референдума в один день. По их мнению, кыргызстанцы не успеют изучить предвыборные программы кандидатов и вопросы, поднимаемые на референдуме.

Сам Жапаров заявил, что предложил провести референдум по форме правления одновременно с выборами президента, чтобы сэкономить деньги. Он считает, что после волнений именно этот вопрос волнует граждан страны.

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