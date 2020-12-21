Всемирная организация здравоохранения выявила новый штамм COVID-19 в Нидерландах, Дании и Австралии. Он был обнаружен ранее в Великобритании и очень быстро распространяется по другим странам. Об этом в интервью BBC рассказала специалистка ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, этот штамм коронавируса из-за мутации стал более заразным. Однако сейчас проводятся исследования того, сам ли он так заразен или это зависит от поведения инфицированных.

«По предварительной информации, которую нам дают, этот штамм не влечет за собой больше летальных исходов. […] Также исследуется способность организмов развить в себе нейтрализующие антитела. Эти исследования проходят прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем», — сказала она.

Ван Керкхове сообщила, что ВОЗ находится на постоянной связи с учеными, которые по мере исследований рассказывают общественности об их результатах.

Новый штамм COVID-19

BBC сообщает, что впервые этот штамм коронавируса был зарегистрирован в Великобритании в сентябре 2020 года. В ноябре почти четверть всех случаев в Лондоне была новым видом COVID-19. А к середине декабря число случаев заражения новым штаммом достигло почти двух третей.

Ученые пока не спешат назвать на сколько процентов этот штамм COVID-19 стал заразнее. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон упомянул значение в 70%. Но разные эпидемиологи указывают на то, что еще рано говорить об этом, так как сложно разделить, какие случаи связаны с поведением людей, а какие характерны вирусу.

При этом, похожий вариант коронавируса был выявлен в Южной Африке, но ученые выяснили, что он никак не связан с британским COVID-19. BBC пишет, что скорее всего новая мутация вируса развилась в теле пациента со слабой иммунной системой, которая не смогла побороть его.

Ученые утверждают, что уже разработанные вакцины смогут действовать на новый вид коронавируса, если только он не мутирует еще больше.

Резкая вспышка нового штамма коронавируса повлекла за собой решительные действия правительств мира. С 20 декабря в Великобритании действует жесткий карантин. Авиасообщение с Туманным Альбионом прекратили такие страны, как Ирландия, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Бельгия.

При этом в Риме уже зафиксирован мутировавший штамм вируса. Зараженный прилетел туда из Великобритании, сейчас он находится на изоляции.

На 21 декабря минздрав Кыргызстана признал всего 79 254 случая заражения коронавирусом. По всей стране за все время пандемии выписали 73 005 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране скончался 1 331 человек с COVİD-19.